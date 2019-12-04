خليجي 24
الأربعاء 4 ديسمبر 2019 14:58

تفاعل قطري سعودي لافت قبل مباراة نصف نهائي خليجي 24

صورة تداولها ناشطون بعد فوز قطر على السعودية ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم 2019
تفاعل قطريون وسعوديون مع وسمي (#قطرالسعوديه) و(#السعوديه قطر)، للتعليق على المباراة المتوقعة غدًا الخميس بين منتخبي البلدين، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 24".

وتأتي المباراة بعد فوز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي، وفي ظل تخفيف ملاحظ للتغريدات الهجومية على قطر من المدونين في الإمارات والسعودية.

كما حجز المنتخب السعودي مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة، بعد فوزه على عُمان بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وركز قطريون في تغريداتهم على تحفيز الجماهير لحضور المباراة وتشجيع المنتخب القطري، وعبر غالبية المغردين من الطرفين عن تقبلهم لنتيجة المباراة ومباركتهم للطرف الآخر في حالة فوزه.

المصدر
الجزيرة مباشر
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