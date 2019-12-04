تفاعل قطري سعودي لافت قبل مباراة نصف نهائي خليجي 24
وتأتي المباراة بعد فوز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي، وفي ظل تخفيف ملاحظ للتغريدات الهجومية على قطر من المدونين في الإمارات والسعودية.
كما حجز المنتخب السعودي مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة، بعد فوزه على عُمان بثلاثية مقابل هدف وحيد.
وركز قطريون في تغريداتهم على تحفيز الجماهير لحضور المباراة وتشجيع المنتخب القطري، وعبر غالبية المغردين من الطرفين عن تقبلهم لنتيجة المباراة ومباركتهم للطرف الآخر في حالة فوزه.
#السعودية_قطر— 🇰🇼🇸🇦الجوهره العجمي🇰🇼🇸🇦 (@aljawhari1985) December 4, 2019
الخليج واحد والشعب واحد
بس الله يفكنا من الإعلام الفاسد
وأصحاب الفتن ونحن سنكون بخير pic.twitter.com/W21Df9BJI1
العنابي يواجه الأخضر السعودي في السباق إلى نهائي #خليجي24 ..— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) December 3, 2019
موعدنا مع منتخبنا التشجيع مسؤوليتنا والفوز مهمته ونبي نشوف تدفق الأمواج البشرية على استاد الجنوب ..#قطر_السعودية#جمهور_الأدعم
الرقم الصعب انتم 💪🏼🇶🇦
الوعد استاد الجنوب #خليجي_24 pic.twitter.com/a1OUoWVly0
#قطر_السعوديه— ⑬ F A H A D⓭🇸🇦 (@Fahadsta_13) December 4, 2019
فزنا ولا فزتو عينين براس الله يصلح الشان ونرجع احنا وقطر اجمل مما كان ، نحترمكم ونقدركم يا احبابنا بقطر ، واتمنى ما تنظرون للاشخاص اللي يسبونكم هم ما يمثلون الا انفسهم وما يمثلون شعبنا كامل ، لكم معزتكم وتقديركم ❤️🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
فوز سعودي ساحق وماحق بمشيئة الله.— تركي بن رشيد الزلامي (@talzlami) December 4, 2019
#السعوديه_قطر
اهم شي المتعه ف المباراة سوا فزنا او فازوا قطر كلنا اهل وإخوان والكاس بيروح ل اخوننا أين كان أتمنى التوفيق للجميع #السعوديه_قطر— زين الرشيدي🇸🇦. (@KENehHHJpZ0HTdm) December 4, 2019
في رأيي أن مباراة #قطر_السعوديه ..— ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد 🇶🇦 (@Ebtesam777) December 4, 2019
يجب أن تُعامل معاملة #قطر_الإمارات
فالاثنان نسخة واحدة ..
وفزنا على الأول نفوز على الثاني ويلحق على الطيارة والله لا يرد طاريه ولا زوله ..
وشكرا
#قطر_السعوديه— متعب بن كروز (@mtabbnkruz) December 4, 2019
مباراه كبيره بين منتخبين يقدمون مستوى راقي وبنشوف مباراة ممتعه بالتوفيق للمنتخبين واتمنى فوز منتخبنا العنابي وان فاز الاخضر السعودي نقول للفايز مبروك والخاسر هاردلك
نتمنى فوز المنتخب السعودي واذا فازت قطر نبارك لهم الفوز #السعوديه_قطر— abu anas (@AnasAsdzx333) December 4, 2019
#السعودية_قطر #شخبار_الضغط4— عبدالرحمن العالمي💙 (@Privtedy) December 3, 2019
لاعبو الهلال !؟
تصدروا الدوري وراحوا طشقند وأعطوا منتخبنا الصدارة وبعدين طاروا اليابان و أخذوا كأس آسيا وبعدها رجعوا الرياض واحتفلوا بالعالمية بعدين طاروا قطر ومنتخبنا مهزوم والأخير وطلعوه صدارة والآن يفكرون يأخذون كأس العالم 💙 pic.twitter.com/avqJcmakau
اهتز الاستاد من صرختْك يا بو حمد— عادل بن عبدالله (@adelalhajaji) December 3, 2019
كنك تقول المعالي ما لها الا قطر
مع الامارات فزنا وانت وجه السعد
ابشر بيوم الخميس نجيب راس الخضر@JoaanBinHamad #قطر_السعوديه #قطر #قطر_الامارات #خليجي_24 #كأس_الخليج_24_الدوحة #كاس_الخليج @QFA pic.twitter.com/ZNYGHD9plR