الأربعاء 19 ديسمبر 2018 19:15
تفاصيل الانسحاب الأمريكي "الكامل والسريع" من سوريا
ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن واشنطن تستعد لسحب قواتها من سوريا في خطوة كبيرة من شأنها طرح علامات استفهام حول دور الولايات المتحدة في المنطقة.
التفاصيل
- شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن واشنطن تخطط لسحب "كامل" و"سريع" للقوات.
- وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: البنتاغون تلقى أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا في أسرع وقت ممكن.
- الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع أن "الجيش الأمريكي يستعد لسحب قواته بالكامل من شمال شرق سوريا، في خطوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط".
- بحسب المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة هويته "شرع المسؤولون الأمريكيون في إبلاغ شركائهم في شمال شرقي سوريا بخططهم، للبدء الفوري في سحب القوات الأمريكية من المنطقة".
- الصحيفة أوضحت أنّ الخطوة الأمريكية جاءت بعد اتصال هاتفي، الأسبوع الماضي، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب الإعلان عن عملية تركية مرتقبة ضد التنظيمات الكردية في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.
- واشنطن بوست: قرار إدارة ترمب سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا سينفذ في أسرع وقت ممكن.
- واشنطن بوست عن مسؤول عسكري: قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا اتخذ أمس الثلاثاء.
- رويترز عن مسؤول أمريكي: إجلاء كل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة.
- المسؤول الأمريكي: الإطار الزمني المتوقع لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا بين 60 و 100 يوم.
الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
- ينتشر حاليا نحو 2000 من القوات الأمريكية في سوريا معظمهم من قوات العمليات الخاصة التي تعمل عن كثب مع المسلحين الأكراد من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب.
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أدت الشراكة مع هذا التحالف على مدى الأعوام الماضية إلى هزيمة الدولة في سوريا لكنها أغضبت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، الموجودة ضمن التحالف، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا على أراضيها.
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تزامنت المداولات بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا مع تهديد أنقرة بشن هجوم جديد في سوريا.
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حتى مع الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا سيظل هناك وجود عسكري أمريكي كبير في المنطقة يتضمن نحو 5200 جندي عبر الحدود في العراق.
موقف الإدارة الأمريكية
- ترمب على تويتر: لقد هزمنا تنظيم الدولة في سوريا وكان ذلك السبب الوحيد لوجود قواتنا هناك خلال فترة رئاستي.
- رويترز عن البيت الأبيض: أمريكا بدأت إعادة قوات للوطن مع انتقالها للمرحلة التالية في هذه الحملة بسوريا.
- البيت الأبيض: بدأنا إعادة قواتنا من سوريا مع انتقالنا للمرحلة التالية في الحملة ضد تنظيم الدولة.
- البيت الأبيض: الانتصارات على الدولة الإسلامية في سوريا لا تشير لنهاية التحالف العالمي أو حملته.
We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018
ردود أفعال
- السيناتور ليندسي غراهام: لم تتم هزيمة تنظيم الدولة في سوريا والعراق وبالتأكيد ليس في أفغانستان.
- غراهام: ترمب محق بضرورة احتواء التوسع الإيراني لكن سحب القوات يقوض هذا الجهد.
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غراهام: الانسحاب الأمريكي في هذا التوقيت سيكون انتصارا كبيرا لتنظيم الدولة الإسلامية وإيران وبشار الأسد وروسيا.
- السيناتور الجمهوري راند بول: سعيد برؤية رئيس يعلن النصر ويسحب قواتنا من الحرب.
- السيناتور ماركو روبيو: سحب القوات الأمريكية بشكل كامل وسريع من سوريا هو خطأ فادح وستكون له تداعيات.
- الخارجية الروسية: الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة في سوريا يتحول لعائق خطير في طريق تسوية الأزمة السورية.
- قوات سوريا الديمقراطية: نعتبر الانسحاب الأمريكي من سوريا طعنة في الظهر وخيانة.
- وزير الدفاع البريطاني لا أتفق مع ترامب بشأن هزيمة داعش في سوريا.
- موسكو: قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا يخلق فرصا للتسوية السياسية.
تعزيزات تركية
- أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة نحو وحداته قرب الحدود مع سوريا، جنوبي البلاد.
- أفاد مراسل الأناضول، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات تضم مركبات عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة، تم استقدامها من وحدات عسكرية مختلفة.
- التعزيزات وصلت ولاية "غازي عنتاب"(جنوب) وسط تدابير أمنية مشددة، وتوجهت منها إلى "هطاي" (جنوب) لتعزيز الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا.
- تركيا كانت قد أرسلت قوات خاصة وآليات عسكرية إلى ولاية "كليس"(جنوب)، في إطار التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا.
- التعزيزات الأخيرة تأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا من المسلحين الأكراد.
المصدر
وكالات
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