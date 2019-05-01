تفاصيل اعتقال مصري تسلق هرم خوفو وألقى الحجارة على الزائرين

هرم خوفر رويترز - أرشيفية

أوقفت السلطات الأمنية بمصر، الأربعاء، شخصا تسلق قمة هرم خوفو، أحد عجائب الدنيا السبع.

التفاصيل: وفق ما نقلته البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، ألقت شرطة السياحة بمنطقة الأهرامات (غربي العاصمة) القبض على متسلق الهرم الكبير.

مدير منطقة آثار الهرم (حكومية)، أشرف محي الدين، قال للصحيفة إن "الرجل قام بقطع تذكرة دخول لمنطقة الأهرامات بطريقة عادية مثل أي زائر، وتوجه إلى الهرم الكبير ليتسلقه، وعندما منعته الشرطة في المنطقة قام برميهم بالحجارة الصغيرة الملقاه على الأرض".

محي الدين أضاف أن "شرطة السياحة في منطقة الأهرامات ظلت تلاحقه دون جدوى، حيث أنه ظل يلقيهم بالحجارة بطريقة عشوائية حتى تمكن من تسلق الهرم ورمي الساري الخشبي الموجود أعلى الهرم".

وفق الصحيفة، "كانت شرطة السياحة، تركته خوفاً على إهدار الأرواح أو الإصابات للمارة، ولكنها تمكنت من القبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية المختصة".

الصحيفة أوضحت أنه "جار التحقيق معه الآن لمعرفة الأسباب التي دفعته لما بدر منه، مع مراجعة كاميرات المنطقة، والكشف عليه جنائيا تمهيدا لاحالته للنيابة العامة". مدير منطقة آثار الهرم أكد أن المتهم مصري الجنسية ولا تعرف دوافعه حتى الآن.

مدير منطقة الهرم الأثرية قال في تصريحات لصحف محلية "يبدو من تصرفات الشاب أنه غير متزن"، وأكد سلامة زوار المنطقة الأثرية والعاملين فيها والآثار، مشيرا إلى أنه سيجري إعادة الساري الخشبي الى موقعه. خلفيات: بني هرم "خوفو" في عهد فرعون مصري يحمل الاسم نفسه بين عامي (2509 ـ 2483 ق.م)، وهو الأكبر بين أشهر ثلاثة أهرامات في مصر (الآخران خفرع ومنقرع)، ويبلغ ارتفاعه نحو 146 متر، ويحتوي على ثلاث غرف داخلية واسعة وعدد من الممرات. "مصور دنماركي مع صديقته أعلى قمة الهرم الأكبر "خوفو في ديسمبر/ كانون أول 2018، أعلنت السلطات المصرية، التحقيق في واقعة تصوير فيلم "إباحي" لمصور دنماركي مع صديقته أعلى قمة الهرم الأكبر "خوفو"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة نقلتها تقارير محلية مصرية آنذاك.