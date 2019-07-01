الاثنين 1 يوليو 2019 23:38
تفاصيل اعتقال أتراك حرضوا ضد السوريين في إسطنبول
اعتقلت السلطات التركية، الاثنين، خمسة من مواطنيها في إسطنبول بتهمة التحريض ضد السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها تبحث عن أربعة آخرين للسبب نفسه.
التفاصيل:
- شرطة إسطنبول قالت إنها وثقت 18 حساباً يحرض ضد السوريين حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.
- الشرطة قالت إنها رصدت عدداً من الوسوم المحرضة ضد السوريين انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عناوين:”#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum” (لا أريد سورياً في بلدي) و”#SuriyelilerDefolsun” (ارحلوا أيها السوريون).
بداية القصة
- عملية الاعتقال جاءت على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة كوتشوك شكمجه "إيكي تلي" السبت الماضي.
- ضجت تلك المنطقة بأنباء تحرش سوري بطفلة تركية وتجمع العشرات من الأتراك في شارع "عاشق ويسيل" وهتفوا ضد السوريين وهاجموا بعض المحال التابعة لهم.
- جرح عدد من السوريين ونقل بعضهم إلى المستشفى فيما تحركت قوات الأمن وفضت التجمعات وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
- ألقت الشرطة القبض على الطفل الأجنبي المشتبه به، وسلمته مع الطفلة المجني عليها إلى فرع شرطة الأطفال.
(قوات الأمن التركية تستنفر وتشن حملة اعتقالات في Küçükçekmece )— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) July 1, 2019
"الإعتقالات طالت أصحاب حسابات حرضت على السوريين في وسائل التواصل
"خطوه جيده للامن التركي لدرء الفتنه
"لكن متى نسمع خبر إعتقال كبيرهم الذي علمهم السحر 👈@DrSinanOgan سنان اوغان#suriyelileryanlızdeğildir https://t.co/fkNh17xufS
ولاية إسطنبول تحذر
- أوضحت ولاية إسطنبول أنه لا يوجد أي تحرش جسدي بالطفلة وأنها تحقق في إمكانية تعرضها لتحرش لفظي ووعدت بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.
- حذرت الولاية الأهالي من حملات تحريض تجري من قبل أشخاص غير معروفين، عن طريق بث إشاعات في الشارع وعن طريق وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية.
"السوريون ليسوا وحدهم"
- تضامن بعض الأتراك والعرب مع السوريين المتضررين واحتل وسم “السوريون ليسوا وحدهم” (#suriyelileryalnızdeğildir) الترند العالمي في موقع تويتر، الأحد.
- نشطاء من الحزب الحاكم، كانوا قد اتهموا خصومهم في المعارضة التركية، بتأجيج الكراهية ضد اللاجئين السوريين، واستغلال حوادث تنجم عنها من أجل أغراض سياسية.
حالة ترقب
- بعد فوز الحزب المعارض بقيادة أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول يترقب السوريون التغيرات التي ستطرأ على أوضاعهم، حيث يقيم نحو 700 ألف سوري في الولاية الواقعة شمال غرب تركيا.
- ملف السوريين في إسطنبول كان قد استحوذ على حيز كبير من المناظرة التي أجريت بين مرشحي رئاسة البلدية إمام أوغلو وبن علي يلدريم في 16 من يونيو/حزيران الماضي.
- إمام أوغلو انتقد حزب العدالة والتنمية على إدارته التي وصفها بالسيئة لملف السوريين في إسطنبول.
- يلدريم قال إن استقبال السوريين في إسطنبول جاء تحت بند الحماية المؤقتة، وإنهم سيعودون إلى بلادهم عقب انتهاء الحرب.
- عدد اللاجئين السوريين في تركيا يصل إلى نحو ثلاثة ملايين و663 ألف شخص أي بنسبة 4.6% من إجمالي الشعب التركي، وفق إحصائية إدارة الهجرة والجوازات التركية في يناير/كانون الثاني 2019.
المصدر
الجزيرة مباشر
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