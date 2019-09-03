الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 13:39
تغطية خاصة على الجزيرة مباشر لإطلاق شعار مونديال قطر 2022
تكشف قطر، مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "مونديال 2022"، من خلال حملة رقمية على مستوى العالم، تتابعها "الجزيرة مباشر" في تغطية خاصة.
إطلاق شعار البطولة
- اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر -الجهة الرسمية المختصة بالتحضير لمونديال 2022- أعلنت أن إطلاق الشعار الرسمي للبطولة سيكون الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة واثنتين وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت الدوحة.
- إعلان الشعار يتم من خلال حملة رقمية على مستوى العالم، يصحبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر و23 دولة أخرى حول العالم.
- بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض الشعار على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العربية والعالمية بشكل متزامن.
- الشعار سيتم إطلاقه كذلك إلكترونيًا على مواقع الفيفا ولجنة المشاريع والإرث.
غدًا موعدنا عند الساعة ٢٠:٢٢ بتوقيت قطر لكشف النقاب عن شعار كأس العالم FIFA قطر 2022™ في قطر وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية! pic.twitter.com/IyeAwUMoeg— Road to 2022 (@roadto2022) September 2, 2019
مونديال قطر 2022
- قطر فازت عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وهي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز.
- مباريات البطولة ستجري في الفترة من 21 من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث يُنظم نهائي المونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.
- منظمة العفو الدولية (أمنستي) حذرت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من توسعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتشمل السعودية والإمارات، في ظل السجل الحقوقي السيء للبلدين.
- السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، فرضت مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو/حزيران 2017، ما عّقد من إمكانية تقاسم المباريات مع جاراتها في حال إقامة بطولة موسعة.
بمشاركة أكثر من 340 ألف صوت🗳— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
لاختيار أفضل شعار#GreatestEmblem في تاريخ كأس العالم FIFA
بنسبة 53% تم اختيار شعار نهائيات🇲🇽 المكسيك 1986 ليكون الفائز👏
ليلة الثلاثاء 3 سبتمبر وتحديداً عند الساعة 20:22 بتوقيت الدوحة
سيتم الكشف عن شعار نهائيات قطر٢٠٢٢™🇶🇦 pic.twitter.com/gIRB8OtXrh
المصدر
الجزيرة مباشر
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