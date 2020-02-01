تغريدة لوزير خارجية الإمارات تغضب الفلسطينيين
وشاركت الإمارات عبر سفيرها في واشنطن، يوسف العتيبة، في مراسم إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لـ"صفقة القرن" في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي.
وانهالت الردود والتعليقات الغاضبة على تغريدة وزير الخارجية الإماراتي.
Opinion | Every Time Palestinians Say ‘No,’ They Lose - The New York Times https://t.co/QcG8N632Ad— عبدالله بن زايد (@ABZayed) January 31, 2020
كما قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "ما يتم عرضه في صفقة القرن نقطة انطلاق فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل والدعم العربي بعدالة القضية لا يكفي لتغيير موازين النفـوذ والـقـوة".
الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 1, 2020
وكانت السفارة الإماراتية في واشنطن، قد نشرت على موقعها الرسمي، بيانا اعتبرت فيه أن "الخطة المعلنة بمثابة نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي تقوده الولايات المتحدة".
وقال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في البيان، إن "دولة الإمارات تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي".
يا شيخ عبدالله يخسرو وهم يقول كلمة لا— 🇾🇪قاسم اليافعي🇾🇪 (@qasemyafea) January 31, 2020
ولا يخسرو وهم يقول كلمة نعم
لئن كلمة لا بعدها امل
اما كلمة نعم ضاع الامل
قالو نعم في اتفاقية اسلوا... لم تلتزم اسرائيل رغم موافقتها عليها.— 🇸🇦ابوعلي الفلسطيني العربي🇵🇸🇰🇼 (@abu_ali_2030) January 31, 2020
قالوا نعم لمبادرة الملك عبدالله عام 2002 بمادرة السلام العربية.
لم تلتزم اسرائيل لا بقرار دولي ولا بقرار عربي واستمرت في احتلال المزيد من الارض حتى تقلصت ارض فلسطين من 22٪ الى خطة ترامب 15٪.
فهل يجوز ذالك؟
يخسرون نعم _بسبب خيانتكم_— احمد عوني ابو قطر🇯🇴🇶🇦 (@ahmadaune) January 31, 2020
ولكن لا يستسلمون
لأن من اعتاد على القمم
لن يرضى بالمنتصف
هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
ولن يخونوا عهد الله
تملكون الجيوش والموارد والأسلحة والقوة لكنكم ضعفاء، اخجلوا من أنفسكم! قضيتنا الفلسطينية عادلة وسرّ صمودنا وصبرنا هو إيماننا بعقيدتنا الراسخة وقضيتنا العادلة وعدم تنازلنا عن حقوقنا، وأما قبولنا فيعني خسارتنا المطلقة، نحن بألف خير بعيداً عنكم وعن تخاذلكم، فيكفيكم طعناً في ظهورنا.— Mustafa A. Bader (@mustafabader90) January 31, 2020
نعم في نظرك يخسرون ولكن هناك شرفاء ومقاومين وسيثبت حتى لو طال الزمن إنه الإحتلال زائل لاماحلة هناك شعب أسمه فلسطينين رغم المكائد وتصفية من قبل حكام العرب ولكن الإنتصار قادم رغم الحصار من قبل الدول العربية والعالم— السلطان (@khalfan_ksx565) January 31, 2020
ولك الحمامات اللي في القدس اقدم من الامارات— motasem (@Motasemalyazore) January 31, 2020