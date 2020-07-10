الإمارات
الجمعة 10 يوليو 2020 21:02

تغريدة لوزير إماراتي تثير الجدل على تويتر

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
(أرشيفية) غيتي
تفاعل ناشطون مع تغريدات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن التدخل الخارجي في شؤون الجيران والاستغلال السياسي للقضايا الكبرى.

وأشار قرقاش في تغريدتين أمس الخميس إلى ما أسماه منهج الإمارات في "التدرج والشفافية والوضوح".

حيث قال الوزير الإماراتي إن" القضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين، والديمقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات، والحمد لله اخترنا في الإمارات التدرج والشفافية والوضوح".

واستدرك: "أستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخياً وحضاريا وجغرافياً، ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية، وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيداً عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟"

وفي تغريدة اليوم قال قرقاش "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها. وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة"

وكانت قناة فوكس نيوز الأمريكية قد أفادت، نقلا عن مصادر، الخميس أن الإمارات عرقلت اتفاقا خليجيا بوساطة أمريكية لإنهاء حصار قطر، الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إنه بعد سلسلة من المباحثات الرفيعة المستوى بين كبار القادة من السعودية وقطر والإمارات والولايات المتحدة كان هناك اتفاق لإنهاء الحصار على ما يبدو في متناول الأيدي، الأسبوع الماضي.

وتابعت "بيد أن الإمارات، وفي اللحظة الأخيرة غيرت مسارها وطلبت من السعودية الامتناع عن دعم الاتفاق المقترح الذي تدعمه الولايات المتحدة".

إقرأ أيضا: فوكس نيوز: الإمارات عرقلت اتفاقا لإنهاء حصار قطر

وعلق ناشطون على تغريدات الوزير الإماراتي بأن "الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى هو عنوان السياسة الإماراتية"، إذ إنها "ترفع شعار مكافحة الإرهاب، لكنها تمارس الإرهاب في حربها ضد اليمن، وتتحدث عن مبادىء القانون الدولي لكنها تنتهكها عبر تدخلها في الشؤون الليبية.

وسخر مغردون قائلين إن من يقرأ لغة قرقاش الدبلوماسية يظنه "حمامة سلام!" لاسيما وهو "يظهر نفسه كمثقف كبير ويحاول أن يذهب بتنظيره بعيداً، أوسع وأكبر حجماً منه ومن بلده"، مؤكدين أن "الشعوب واعية ولن تنطلي عليها لغتكم بعد أن رأت أفعالكم".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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الإمارات
تغريدات
أنور قرقاش
حصار قطر

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