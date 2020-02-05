الإمارات
الأربعاء 5 فبراير 2020 20:12

تغريدة لمحمد بن زايد عن " الأخوة الإنسانية " تثير جدلا على تويتر

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
الأوربية
أثارت تغريدة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يتحدث فيها عن مرور عام على توقيع " وثيقة الأخوة الإنسانية "، التي استضافتها الإمارات العام الماضي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "دعوة عالمية مفعمة بالأمل انطلقت من أرض الإمارات لإحياء القيم الإنسانية التي تحض على التآخي والمحبة والتعاون والتسامح والتعايش بين بني البشر".

ورد ناشطون على التغريدة بتعليقات تتراوح بين الاستهجان والرفض وما وصفوه بـ"كشف الوجه الزائف الذي ترتديه السياسات الإماراتية في عهد بن زايد في معظم بلدان المنطقة العربية."

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
الامارات
بن زايد
وثيقة الاخوة الانسانية
جدل
تويتر

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل
Thumbnail
شاهد: مقتل العشرات في انهيارين ثلجيين بتركيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: اللحظات الأولى لاستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل
  2. شاهد: مقتل العشرات في انهيارين ثلجيين بتركيا
  3. شاهد: تحطم طائرة ركاب تركية خلال هبوطها في إسطنبول
  4. تغريدة لمحمد بن زايد عن " الأخوة الإنسانية " تثير جدلا على تويتر
  5. شاهد: اشتعال سيارة "جيب" إسرائيلية خلال مواجهات في الضفة المحتلة