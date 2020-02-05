تغريدة لمحمد بن زايد عن " الأخوة الإنسانية " تثير جدلا على تويتر
وقال بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "دعوة عالمية مفعمة بالأمل انطلقت من أرض الإمارات لإحياء القيم الإنسانية التي تحض على التآخي والمحبة والتعاون والتسامح والتعايش بين بني البشر".
تزرعون الحروب في سوريا و اليمن و ليبيا وتتحدثون علي تاخي حساباتكم في المنطقة مغلوطة لا ننسي مساندتكم الغير مشروطة لإسرائيل في بيع فلسطين— TANAZEFTI AYMAN (@TANAZEFTIAYMAN) ٤ فبراير ٢٠٢٠
ورد ناشطون على التغريدة بتعليقات تتراوح بين الاستهجان والرفض وما وصفوه بـ"كشف الوجه الزائف الذي ترتديه السياسات الإماراتية في عهد بن زايد في معظم بلدان المنطقة العربية."
سبحان الله اشوف تصرفاتك فى العلن اصدقك .وافكر فى افعالك فى جميع الدول العربيه من دعم للانقلابيين مثل السيسى وحفتر ودعم صفقه القرن واهانه المسلمين فى جميع انحاء العالم استغرب .انت ايه ياشيخ محمد او عاوز ايه يااخى دا فيرس توه الصين اعلم ان الله مطلع عليك وعلى افعالك وهتتحاسب— 🌹 EBN NAS 🌹 (@HassanTalaat17) ٤ فبراير ٢٠٢٠
تقولون ما لا تفعلون— محمد صالح اليشيعي (@bNMUZ4CwgRMv5t5) ٤ فبراير ٢٠٢٠
كلامكم معسول وافعالكم افعال الشیاطین، لیبیا الیمن الصومال السودان مالي فلسطین افغانستان
كلہا تشكو من اجرامكم وشركم
اما لك ان ترجع الی ضمیرك ورشدك قبل عقوبة الجبار
تقولون ما لا تفعلون
كلامكم معسول وافعالكم افعال الشیاطین، لیبیا الیمن الصومال السودان مالي فلسطین افغانستان
كلہا تشكو من اجرامكم وشركم
اما لك ان ترجع الی ضمیرك ورشدك قبل عقوبة الجبار
الحمدلله اننا برئين منك ومما تصنع بالمنطقه اين التسامح منك يا قرامطة كيف لكم ان تنامو وكل شعوب الارض تقبح فعلكم#قبح_الامارات_بسقطرا_شبوه— منير البتول 🇾🇪𐩣𐩬𐩺𐩧|𐩱𐩡𐩨𐩩𐩥𐩡 (@muniralbatool) ٥ فبراير ٢٠٢٠