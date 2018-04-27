كأس العالم 2026
الجمعة 27 أبريل 2018 09:54

تغريدة لـ "ترمب" تهدد منافسي أمريكا على استضافة كأس العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر حسابه على "تويتر" تأييده للعرض الموحد من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

ووجه ترمب تهديدا مبطنا إلى الدول التي ربما تعارض ذلك.

ويتنافس المغرب ضد العرض الموحد من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل في موسكو.

وكتب ترمب على حسابه "سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائما عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا (بما في ذلك في الأمم المتحدة)؟".

وتعتمد أمريكا الشمالية على الملاعب الكبيرة والبنية التحتية الممتازة لكنها لا تضمن الفوز في التصويت في يونيو/ حزيران.

ومن المتوقع أن يحصل العرض المغربي على دعم قوي من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لوسائل إعلام مؤخرا إن بلاده ستساند المغرب كما أعلنت روسيا التي تستضيف النهائيات في يونيو ويوليو تموز المقبلين دعمها للمغرب.

واستضافت أمريكا كأس العالم في 1994.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
نهائيات كأس العالم 2026
المغرب
فرنسا
روسيا
اتحاد أمريكا الشمالية
كندا
المكسيك
أفريقيا

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