مقتل قاسم سليماني
السبت 4 يناير 2020 16:07

تغريدة قديمة لخاشقجي عن مقتل سليماني.. ماذا قال؟

الصحفي السعودي جمال خاشقجي
الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي
غيتي
لاقت تغريدة قديمة للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي على موقع تويتر اهتماما واسعا بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أمس الجمعة.

وكان خاشقجي كتب عام 2015، بعد انتشار شائعات عن مقتل سليماني قائلا "‏إن صح خبر مقتل قاسم سليماني فهو قاتل والقاتل يقتل ولو بعد حين. قلت قبل أيام وهو يدنس (مسجدا) بحلب: لا المكان مكانكم ولا الزمان زمانكم".

وقتل سليماني بعد استهداف القوات الأمريكية لسيارته في طريق المطار في العاصمة العراقية بغداد.

وأعاد نشطاء عرض التغريدة والتعليق عليها، معربين عن افتقادهم لخاشقجي وتحليلاته ومواقفه المؤيدة للثورة السورية والمعارضة للسياسات الإيرانية في المنطقة.

سحق حلب

عندما بدأ نظام الأسد يتداعى كلفت طهران الجنرال المخلص للمرشد قاسم سليماني بإخماد الثورة السورية، وأطلقت يده في جلب مقاتلين شيعة من دول مختلفة.

ومن 2014 إلى نهاية 2016، انخرط سليماني في معارك حلب وقاد مقاتلي المليشيات القادمين من شتى أصقاع الأرض رافعين علنا شعارات الثأر المذهبي.

وبعد حصار شديد ومعارك طاحنة تمكنت مليشيات سليماني المدعومة بالقصف السوري والروسي من سحق المعارضة السورية كليا.

ووُصفت معارك حلب بأنها قيامة لهول فظائعها ولتداعياتها الرهيبة، حيث فرض على سكانها السنة مغادرة مناطقهم بفعل سطوة وقوة الجنرال الإيراني.

وعلى أطلال المدينة، تجول قاسم سليماني مزهوا بعد أن أعادها إلى نظام بشار الأسد رسميا في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 2016.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
طهران تكشف فحوى رسالة واشنطن بشأن الرد على مقتل سليماني
Thumbnail
من هو القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني خلفا لسليماني؟

الأكثر قراءة

  1. طهران تكشف فحوى رسالة واشنطن بشأن الرد على مقتل سليماني
  2. من هو القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني خلفا لسليماني؟
  3. تغريدة قديمة لخاشقجي عن مقتل سليماني.. ماذا قال؟
  4. إحصائية رسمية.. الإسلام أسرع الأديان انتشارا في إنجلترا
  5. وزير الخارجية القطري يجرى محادثات مع نظيره الإيراني في طهران