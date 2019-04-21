تعيين قائد جديد لجهاز الأمن الداخلي في الجزائر

على وقع حراك شعبي غير مسبوق، قدم بوتفليقة استقالته يوم 2 أبريل/نيسان الجاري، وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة 90 يومًا.