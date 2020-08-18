تعيل ابنتها الضريرة.. سعودية تنهار باكية بعد مصادرة البلدية لعربتها (فيديو)
وقالت أم نورا في أحد مقاطع الفيديو على حسابها بموقع "تيك توك" إنها ترجت رجال البلدية أن يتركوا لها عربتها التي هي مصدر رزقها الوحيد إلا أنهم أصروا على مصادرتها، رغم أنهم لا يفعلون هذا الإجراء مع كل أصحاب العربات.
@omnoura20_3
ساعدونا الله يعافيكم ويرحم موتاكم♬ الصوت الأصلي - omnoura20_3
وفي مقطع آخر صورت أم نورة عربة أخرى بنفس المكان الذي كانت تضع فيه عربتها، موضحة أن هذه العربة الفخمة لا تزال موجودة ولم يتعرض لها رجال البلدية بشيء بينما تكسرت عربتها وخسرت كل محتوياتها.
وتتابع المرأة شكواها قائلة إنها لا تعرف ماذا تفعل، حيث الأمن طردها من عند مقر البلدية، ولا تملك المال الكافي لإعالة بناتها، وطلبت من الجميع مشاركة قضيتها على تويتر.
@omnoura20_3
♬ الصوت الأصلي - omnoura20_3
واستجاب نشطاء كثر لها حيث كتبوا عبر وسم "إم نورة"، و"كلنا مع إم نورة" للتعبير عن تضامنهم معها، وخصوصاً أنها تعيل ابنتها التي فقدت بصرها عقب وفاة والدها.
ونشرت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها على تويتر تغريدة تقول إن"سمو أمين منطقة الرياض يوجه بالتواصل مع المواطنة التي تمت مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تجاوزه عليها".
@omnoura20_3
♬ الصوت الأصلي - omnoura20_3
وتداول مغردون العديد من مقاطع الفيديو التي نشرتها إم نورة عبر حسابها على في"تيك توك"، وهي تحكي قصتها مع ابنتها.
وأكد مواطنون أن هذا التصرف مع أم نورة مرفوض تماماً، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، بينما بيّن آخرون أن بعض الأشخاص تبقى عرباتهم بحكم وجود واسطة لهم في الدولة.
سمو أمين منطقة الرياض يوجه بالتواصل مع المواطنة التي تم مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تجاوزه عليها.. pic.twitter.com/TibGNx5aDo— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 17, 2020
@omnoura20_3
♬ الصوت الأصلي - omnoura20_3
@omnoura20_3
♬ الصوت الأصلي - omnoura20_3
#شاي_أم_نورة#كلنا_مع_ام_نوره#ام_نوره عندها عربه وتبيع الشاهي— الاعلامي عبدالله بن محمس ال عاصم (@va5010) August 18, 2020
في الرياض ضاحية لبن - مخرج ٣٤ فوق الكوبري وكنت دايم اجي اشتري منها مجتهده وتتعب كثير وتصبر عشان توفر ايجار شقتها عندها بنت معاقه وعميا وكل يوم منتقله من شقه لشقه .. والله إن العين تدمع من صرختها .. الله يفرج همها pic.twitter.com/SKN0wsE9uN
#كلنا_مع_ام_نوره— محمد! (@ii9oii) August 18, 2020
"إن وجدتم مثل هؤولاء إشتروا منهم حتى لو لم تعجبكم البضاعة ولا تجادلوا بالثمن ،، هؤلاء شرفاء إختاروا طريق الحلال بدل التسول.!" pic.twitter.com/hVunzeEUF3
#كلنا_مع_ام_نوره— faisal (@faisl_1441) August 17, 2020
مصدر رزقها الوحيد العربه وتعيل بنتها عمياء pic.twitter.com/SZuV5xq5vZ
#كلنا_مع_ام_نوره— سنو (@iRlll2) August 17, 2020
مصدر رزقها الوحيد العربه وتعيل بنتها عمياء وتعبانه الله يشفيها من وين تدفع إيجارها الحين وحق علاجات بنتها حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/9hGdfeFDFj