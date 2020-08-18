السعودية
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 19:35

تعيل ابنتها الضريرة.. سعودية تنهار باكية بعد مصادرة البلدية لعربتها (فيديو)

تفاعل واسع مع مشكلة أم نورة ومصادرة بلدية الرياض لعربتها
مواقع التواصل
انهارت مسنة سعودية من البكاء بعد مصادرة بلدية الرياض لعربتها التي تعمل عليها، وقالت المرأة إن موظفي البلدية كسروا مقتنياتها التي "دفعت دم قلبها بها" على حد تعبيرها.

وقالت أم نورا في أحد مقاطع الفيديو على حسابها بموقع "تيك توك" إنها ترجت رجال البلدية أن يتركوا لها عربتها التي هي مصدر رزقها الوحيد إلا أنهم أصروا على مصادرتها، رغم أنهم لا يفعلون هذا الإجراء مع كل أصحاب العربات.

@omnoura20_3

ساعدونا الله يعافيكم ويرحم موتاكم

♬ الصوت الأصلي - omnoura20_3

وفي مقطع آخر صورت أم نورة عربة أخرى بنفس المكان الذي كانت تضع فيه عربتها، موضحة أن هذه العربة الفخمة لا تزال موجودة ولم يتعرض لها رجال البلدية بشيء بينما تكسرت عربتها وخسرت كل محتوياتها.

وتتابع المرأة  شكواها  قائلة إنها لا تعرف ماذا تفعل، حيث الأمن طردها من عند مقر البلدية، ولا تملك المال الكافي لإعالة بناتها، وطلبت من الجميع مشاركة قضيتها على تويتر.

@omnoura20_3

 

♬ الصوت الأصلي - omnoura20_3

واستجاب نشطاء كثر لها حيث كتبوا  عبر وسم "إم نورة"، و"كلنا مع إم نورة" للتعبير عن تضامنهم معها، وخصوصاً أنها تعيل ابنتها التي فقدت بصرها عقب وفاة والدها.

ونشرت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها على تويتر تغريدة تقول إن"سمو أمين منطقة الرياض يوجه بالتواصل مع المواطنة التي تمت مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تجاوزه عليها".

@omnoura20_3

 

♬ الصوت الأصلي - omnoura20_3

وتداول مغردون العديد من مقاطع الفيديو التي نشرتها إم نورة عبر حسابها على في"تيك توك"، وهي تحكي قصتها مع ابنتها.

وأكد مواطنون أن هذا التصرف مع أم نورة مرفوض تماماً، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، بينما بيّن آخرون أن بعض الأشخاص تبقى عرباتهم بحكم وجود واسطة لهم في الدولة.

@omnoura20_3

 

♬ الصوت الأصلي - omnoura20_3
@omnoura20_3

 

♬ الصوت الأصلي - omnoura20_3
المصدر
الجزيرة مباشر
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