اليمن
الثلاثاء 25 أبريل 2017 20:22

تعهدات دولية بتوفير 1.1 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن

غيتي
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إن الدول المانحة تعهدت بتوفير نحو 1.1 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لليمن وذلك في ختام مؤتمر استمر يوما واحدا.

كانت المنظمة الدولية قالت إنها تحتاج إلى 2.1 مليار دولار هذا العام للمساعدة في تفادي حدوث مجاعة في اليمن حيث يموت طفل كل 10 دقائق من الجوع والمرض.

وكان مسؤولون بالأمم المتحدة ومن روسيا حذروا في وقت سابق من أن تطالب الحرب ميناء الحديدة لكونه شريان المساعدات للملايين من الناس الذين يحتاجون بشدة للغذاء. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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اليمن
مساعدات إنسانية
الأمم المتحدة

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