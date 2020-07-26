السعودية
الأحد 26 يوليو 2020 19:02

تعمل على جمع الانتهاكات بحقه.. حملة للمطالبة بالإفراج عن سلمان العودة

الداعية السعودي سلمان العودة
أطلق حساب "معتقلي الرأي"، حملة للمطالبة بالإفراج عن الداعية السعودي سلمان العودة، المعتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

 وقال الحساب الحقوقي إن الاعتقال التعسفي للعودة حرمان لأطفاله وعائلته من الاجتماع به، والأقسى أن أولئك الأطفال و17 فرداً من عائلته رهن المنع التعسفي من السفر حتى إشعار آخر.

وقال عبد الله نجل سلمان العودة إنهم "بصدد جمع الانتهاكات التي مورست ضد والده ورصدها، والخروقات غير الإنسانية المتعلقة بحقوقه الأساسية، والأحداث التالية من تعذيب وضغط وإيذاء، وجمع كل المعلومات حول المتورطين بالانتهاكات ضده".

وعبر مغردون عبر "تويتر"، عن شعورهم بالأسى، إثر استمرار السلطات السعودية بسجن ناشطين ودعاة لتعبيرهم عن آرائهم، مؤكدين أن اعتقال أصحاب الرأي المختلف هو اغتيالٌ للحرية.

المصدر
خدمة سند

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