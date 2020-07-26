تعمل على جمع الانتهاكات بحقه.. حملة للمطالبة بالإفراج عن سلمان العودة
وقال الحساب الحقوقي إن الاعتقال التعسفي للعودة حرمان لأطفاله وعائلته من الاجتماع به، والأقسى أن أولئك الأطفال و17 فرداً من عائلته رهن المنع التعسفي من السفر حتى إشعار آخر.
في الاعتقال التعسفي للدكتور #سلمان_العودة حرمان لأطفاله وعائلته من الاجتماع به، والأقسى أن أولئك الأطفال و 17 فرداً من عائلته رهن المنع التعسفي من السفر حتى إشعار آخر!— معتقلي الرأي (@m3takl) July 25, 2020
الحرية للعودة pic.twitter.com/vcSSdjn5fx
تعرض الشيخ #سلمان_العودة لعدة انتهاكات حقوقية منها:— معتقلي الرأي (@m3takl) July 25, 2020
- العزل الانفرادي
- تقييد اليدين والقدمين
- التسهير والحرمان من النوم
- تقديم الطعام له بكيس وهو مقيد اليدين
- العرض على محاكمات سرية pic.twitter.com/hMUaW0CbOG
وقال عبد الله نجل سلمان العودة إنهم "بصدد جمع الانتهاكات التي مورست ضد والده ورصدها، والخروقات غير الإنسانية المتعلقة بحقوقه الأساسية، والأحداث التالية من تعذيب وضغط وإيذاء، وجمع كل المعلومات حول المتورطين بالانتهاكات ضده".
نحن بصدد جمع كل الانتهاكات التي مورست ضد الوالد #سلمان_العودة ، ورصدها، والخروقات غير الإنسانية المتعلقة بحقوقه الأساسية منذ لحظة اعتقاله وقبلها، والأحداث التالية من تعذيب وضغط وإيذاء، وجمع كل المعلومات حول المتورطين بالانتهاكات ضده..— د. عبدالله العودة (@aalodah) July 25, 2020
وعبر مغردون عبر "تويتر"، عن شعورهم بالأسى، إثر استمرار السلطات السعودية بسجن ناشطين ودعاة لتعبيرهم عن آرائهم، مؤكدين أن اعتقال أصحاب الرأي المختلف هو اغتيالٌ للحرية.
في هذا اللقاء كان الشيخ سلمان فرج الله عنه يسأل عن أحوال المعتقلين في الإمارات، وأذكر أنه قال أن السجن تجربة أتمنى أن لاتتكرر.. فالخارج من السجن كالعائد من الموت إلى الحياة..— إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) July 25, 2020
وها هي التجربة تتكرر معه مرةٌ أخرى، اللهم هون عليه شدة السجن وفرج عنه عاجلاً غير آجل..#سلمان_العودة pic.twitter.com/f9ib7JqFVA
لم تكن حياة الشيخ #سلمان_العودة وبقية المعتقلين المغيبة أصواتهم في خطر كما هو اليوم— مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 25, 2020
والرحلون في السجون أو الذين أطلقوا قبيل رحيلهم شاهد لهذه المخاطر
ولا صوت يسمع من الداخل ولا مراجعة ولا رأي يوقف الكارثة في هيكل الدولة السعودية
اللهم غوثك للشيخ وكل رفاق ورفيقات المعتقل السياسي
اللهم كما أسعدت قلوبنا بعودة مسجد #آيا_صوفيا وأرغمت أنوف المنافقين أصحاب #ايا_سوبيا— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 25, 2020
اللهم فأسعدنا وسائر المسلمين بفك أسر أخينا الشيخ #سلمان_العودة وإخوانه وأرغم أنف من آذاهم وسجنهم وظلمهم. pic.twitter.com/R1WP4PhjcO