تعليق صادم من نجل طبيبة "شبرا البهو" بعد رفض الأهالي دفن والداته (فيديو)

حالة غريبة من التعامل مع جثمان متوفاة في قرية شبرا البهو لم تشهدها مصر من قبل

قال الطبيب أحمد هنداوي نجل الطبيبة المتوفاة في قرية شبرا البهو سونيا عبد العظيم، إن رفض الأهالي دفن والدته مشهد غريب وغير مفهوم، مؤكدًا دفن والدته في مقابر العائلة.



نجل الطبيبة المتوفاة في قرية "شبرا البهو" جراء الإصابة بفيروس كورونا في مداخلة تلفزيونية

في حين طلبت مريم هنداوي -نجلة الطبيبة- في منشور لها عبر فيسبوك أداء صلاة الغائب على والدتها، وذكرت أنهم لن يتمكنوا من إقامة صلاة جنازة لوالدتها؛ بسبب غلق المساجد وعدم السماح بالتجمعات.

وكانت قرية "شبرا البهو" التابعة لمحافظة الدقهلية قد شهدت محاولة منع الأهالي من دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف إثر وفاتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل أن تتدخل قوات الأمن لدفنها.

رحم الله طبيبة سعت في شفاء مرضى الوطن حتي نالت الشهادة فهي فخر لنا حقا

أما أهالي #شبرا_البهو فيارب ان تعذبهم فهوا عدلك وانت ترحمهم فهو كرمك وهم عبادك فاللهم ردهم اليك ردًا جميلا #شبرا_البهو

اين الانسانيه اين النخوة💔💔 pic.twitter.com/QuYGMNvpHf — Mo3geza 😎 (@AhmedGo64275530) April 11, 2020

تجمهر العشرات من أهالي قرية "شبرا البهو" التابعة لمحافظة الدقهلية، أمام مقابر القرية لمنع دفن طبيبة توفيت بعد إصابتها فيروس كورونا وتجمع الأهالى أمام الإسعاف رافضين دخوله المقابر بالجثمان. pic.twitter.com/3R2Anl8qU0 — Moussa ElZarif (@Moussaelzarif) April 11, 2020

أهالي شبرا البهو ف الدقهلية رافضين دفن طبيبة توفيت بڤيروس كورونا أثناء عملها بمستشفى العزل بالإسماعيلية.. خايفين من متوفية متكفنة بخمس طبقات وكيس معقم ومش خايفين من وقفتهم جنب بعض، الشعب المصري منتهي الجهل والغباء

- غفر الله لها وأسكنها الفردوس الأعلى وألهم أهلها الصبر والسلوان pic.twitter.com/zJ2hBtrVPp — أ ح م د 🌸 (@ahmedab49087744) April 11, 2020

واتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان المسلمين بتحريض الأهالي على التجمهر لمنع دفن المتوفاة بدعوى عدم نشر المرض.

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد ألفًا و939 شخصًا في مصر، وأدوى بحياة 149 منهم جراء الإصابة، في حين تعافت 426 حالة.

وعلى الصعيد العالمي، يقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد من عتبة المليوني مصاب، إذ أصاب حتى اللحظة مليونًا و797 ألفًا و518 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 110 آلاف و75 مصابًا، في حين تعافت 412 ألفًا و133 حالة.