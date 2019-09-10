الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:19
تعليق أعمال البرلمان البريطاني وجونسون يتلقى هزيمة جديدة (فيديو)
بدأ فجر اليوم الثلاثاء تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل أي قبل أسبوعي فقط من الموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوربي "بريكست".
"فضيحة دستورية"
- في جلسة ساخنة – نقلتها قناة الجزيرة مباشر - استمرت إلى ما بعد منتصف الليل بتوقيت لندن، رفض النواب مجدداً طلب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
- أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن هذا "التعليق" هو "الأطول منذ عقود" وهو "غير تقليدي" و"غير طبيعي".
- بيركو الذي وصف تعليق عمل البرلمان بـ "الفضيحة الدستورية" كان أعلن في خطاب مؤثر الإثنين عزمه على الاستقالة بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول على أبعد تقدير.
- واجه بيركو انتقادات قاسية من المشككين بأوربا الذين اعتبروه متحيّزاً لصالح المعارضين لبريكست، لكنه تلقى الثناء من مناصريه لتمسكه بحقّ البرلمان في أن تكون له كلمة في عملية بريكست.
- قاوم بيركو دموعه فيما كان يشكر زوجته وأولاده لدعمهم له.
- بعد تحذيره النواب بالقول "نحن نهين البرلمان في أوقاتنا العصيبة"، قوبل بيركو بتصفيق حاد وخاصة من نواب المعارضة.
- بيركو أضاف أنه "لن يعتذر على الإطلاق لأي شخص في أي مكان وأي وقت" لدفاعه عن حق البرلمان في أن يكون له موقف من عملية الخروج من الاتحاد الأوربي.
صفعة جديدة
- أتى تعليق عمل البرلمان إثر رفض مجلس العموم مجدّداً طلب جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سددها النواب لرئيس الوزراء في غضون أسبوع واحد بسبب استراتيجيته بشأن بريكست.
- لم تحز المذكرة التي تقدّمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة إلا على موافقة 293 نائباً، أي أقل بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها.
- كان جونسون أكد مساء الإثنين، قبيل التصويت على المذكرة، أنه لن يطلب "تأجيلاً جديداً" لبريكست على الرغم من قانون أقر لتوه ويلزمه بذلك.
- جونسون قال للنواب "لن أطلب تأجيلاً إضافياً" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من أن القانون الذي أقره البرلمان ودخل حيّز التنفيذ الإثنين يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.
- رئيس الوزراء أضاف مخاطباً زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن "إذا أردتم تأجيلاً فصوتوا لإجراء انتخابات عامة" مبكرة.
- جونسون اتهم زعيم المعارضة بالتهرب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكن الأخير رد عليه بالقول إنه يريد الانتخابات لكنه يرفض "المخاطرة بكارثة" الخروج من الاتحاد الأوربي من دون اتفاق.
المصدر
الجزيرة مباشر