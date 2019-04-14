الأحد 14 أبريل 2019 15:23
تعطل تطبيقات فيسبوك وواتس آب وانستغرام وماسنجر حول العالم
شكى مستخدمون من دول مختلفة حول العالم من تعطل تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتس آب وفيسبوك ماسنغر.
التفاصيل:
- أفادت تقارير بأن مستخدمين في دول مختلفة حول العالم لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم على هذه التطبيقات.
- أظهر موقع (داون ديتكتور دوت كوم) الذي يراقب تعطل المواقع الإلكترونية أن هناك ما يربو على 9000 مستخدم يبلغون عن مشاكل واجهوها مع فيسبوك.
- أوضحت خريطة للتعطل الإلكتروني على الموقع أن المشاكل ظهرت بشكل أساسي في أوربا.
- من ناحية أخرى، أشار الموقع إلى مشاكل مع تطبيقي واتساب وانستغرام لكن عدد بلاغات توقف الخدمة كان أقل نسبيا.
#الواتساب#انستغرام#فيسبوك #whatsappdown— - 194 (@zerk3r) April 14, 2019
*messages not sending on WhatsApp*
Me: *checks Wi-Fi*
*disconnects from Wi-Fi*
*reconnects to Wi-Fi*
*checks WhatsApp*
*restarts phone*
*checks WhatsApp*
*checks Facebook & Instagram*
*checks Wi-Fi*
💡
*finally checks Twitter* pic.twitter.com/211EDJOslF
اية المجتمع ده اللي مبنشوفش وشهم في تويتر غير لما الفيسبوك يقف 😂— Hector Harb 🇮🇳 (@Elhaysthem) April 14, 2019
#فيسبوك pic.twitter.com/wgy1J3x0Vo
Mood :- #الواتساب pic.twitter.com/T95j10yvvc— Ⓝ حيدر خَآن (@David_alnasser) April 14, 2019
خلفيات:
- شهد فيسبوك أحد أطول فترات تعطل خدماته في مارس/ آذار عندما واجه مستخدمون على مستوى العالم مشاكل في الدخول إلى فيسبوك وإنستغرام وواتس آب لأكثر من 24 ساعة.
- وكانت فيسبوك تعتزم دمج منصات التراسل الثلاث التابعة لها وهي واتس آب وانستغرام وماسنغر.
- يمكن الدمج الشركة من إنشاء ملف شخصي واحد للمستخدم من تطبيقاتها المختلفة، لاستهداف الإعلانات بشكل أفضل.
المصدر
وكالات
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