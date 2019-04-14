فيسبوك
الأحد 14 أبريل 2019 15:23

تعطل تطبيقات فيسبوك وواتس آب وانستغرام وماسنجر حول العالم

تمتلك شركة فيسبوك تطبيقات فيسبوك وواتس آب وانستغرام وماسنجر
غيتي
شكى مستخدمون من دول مختلفة حول العالم من تعطل تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتس آب وفيسبوك ماسنغر. 
التفاصيل:
  • أفادت تقارير بأن مستخدمين في دول مختلفة حول العالم لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم على هذه التطبيقات.       
  • أظهر موقع (داون ديتكتور دوت كوم) الذي يراقب تعطل المواقع الإلكترونية أن هناك ما يربو على 9000 مستخدم يبلغون عن مشاكل واجهوها مع فيسبوك.
  • أوضحت خريطة للتعطل الإلكتروني على الموقع أن المشاكل ظهرت بشكل أساسي في أوربا.
  • من ناحية أخرى، أشار الموقع إلى مشاكل مع تطبيقي واتساب وانستغرام لكن عدد بلاغات توقف الخدمة كان أقل نسبيا.
خلفيات:
  • شهد فيسبوك أحد أطول فترات تعطل خدماته في مارس/ آذار عندما واجه مستخدمون على مستوى العالم مشاكل في الدخول إلى فيسبوك وإنستغرام وواتس آب لأكثر من 24 ساعة.
  • وكانت فيسبوك تعتزم دمج منصات التراسل الثلاث التابعة لها وهي واتس آب وانستغرام وماسنغر.
  • يمكن الدمج الشركة من إنشاء ملف شخصي واحد للمستخدم من تطبيقاتها المختلفة، لاستهداف الإعلانات بشكل أفضل.
المصدر
وكالات
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فيسبوك
تعطل فيسبوك
واتس آب
انستغرام
ماسنجر

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