الأحد 14 يوليو 2019 16:08
تعسر التوقيع على اتفاق بين المعارضة والمجلس العسكري في السودان
أفادت مصادر للجزيرة بتعسر التوقيع على اتفاق حول الإعلان الدستوري والميثاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان بين قوى الحرية والتغيير المعارضة والمجلس العسكري الحاكم.
نقاط الخلاف وفق مصادر للجزيرة:
- الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي حالت دون التوصل لصيغة إعلان دستوري توافقي.
- عدم إدراج قضايا السلام والنازحين صعب التوصل لميثاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
- تقييد عضوية حاملي الجنسية المزدوجة في المجلس السيادي والحكومة من بين القضايا الخلافية.
- منح صلاحيات تعيين ولاة الولايات للمجلس السيادي أجج مخاوف المركزية المطلقة وأثار الخلاف.
خلفيات
- القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن قال للجزيرة إن من بين النقاط المتحفظ عليها في الاتفاق وجود قوات الدعم السريع في البلاد بوضعها الحالي.
- يتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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