الصراع في اليمن
الأحد 2 يونيو 2019 15:22

تعز: الجيش يحاول فك حصار المدينة والحوثيون يردون بقصف أحياء

سيطرت قوات الجيش التابعة للرئيس عبد ربه منصور بتعز اليوم الأحد على تبة الأريل الاستراتيجية في معسكر الدفاع الجوي ومسجد غراب وأجزاء هامة من المُدرجات والمرتفعات المحيطة بالمنطقة.
التفاصيل:

من جانبهم رد الحوثيون بالقصف على أحياء البعرارة ومدينة النور والمطار القديم وقرى منطقة غراب الواقعة في نطاق سيطرة الجيش الوطني.
وتشهد مدينة تعز منذ نحو أسبوع مرحلة جديدة من الحرب بعمليات عسكرية كبيرة للجيش الوطني انطلقت من الجبهتين الغربية والشمالية للمدينة، بعد تجميد غير معلن لمعارك التحرير من قبل الحكومة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي منذ ألفين وستة عشر.
وبحسب قيادة محور تعز فإن العمليات العسكرية الجارية تهدف لفك الحصار المفروض على المدينة وتحرير كامل المحافظة من الحوثيين.
وكانت معارك عنيفة شهدتها الجبهة الغربية بمدينة تعز كثفت فيها مدفعية الجيش الوطني ضرباتها مستهدفة تحصينات الحوثيين بمعسكر الدفاع الجوي ومنطقة غراب والتباب المحيطة بها، وهو ما نتج عنه السيطرة على تبة الأريل اليوم.  
يذكر أن قوات الجيش دمرت أيضا مركزا للقيادة يتبع الحوثيين، وثلاثة أطقم عسكرية، وقامت بتفجير شبكة الغام وإبطال مفعول عبوات ناسفة زرعها الحوثيون في عدة منازل بالجبهة الغربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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