الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 13:59
تعرف على 10 أطعمة تخفف آلام قرحة المعدة
باتت قرحة المعدة من الأمراض الشائعة في الآونة الأخيرة، ويكثر انتشارها بين النساء على الرجال، وتعرف بأنها تمزق مصاحب للعديد من الالتهابات في الغشاء المبطن للمعدة الذي يقوم بحمايتها.
قرحة المعدة.. الأسباب والأعراض:
- عادة ما تظهر قرحة المعدة نتيجة لعدوى بكتيريا تسمى - هيليكوباكتر بيلوري(Helicobacter pylori) أو جراء الاستخدام الدائم للأدوية المضادة للالتهاب مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين.
- يعتقد البعض أن الأطعمة الحارة تسبب قرحة المعدة، بينما يقول المختصون إنها تزيد من إنتاج حمض المعدة فقط أي أنها تسبب الحموضة لا غير.
- يستدل على وجود قرحة المعدة إذا عانى المريض من حرقة بالمعدة تدوم بضع دقائق أو عدة ساعات، ويقل إحساس الحرقة إذا تم إيقاف تناول الطعام لفترة أو تم تناول مضادات الحموضة.
- الأطباء ينصحون أصحاب قرحة المعدة بتناول أدوية مثبطات إفراز البروتون التي تقلل حمض المعدة ما يحمي بطانة المعدة، كما ينصح بتقليل المسكنات أو منعها.
أطعمة تخفف ألم القرحة:
عرض موقع (Medicalnewstoday) المعني بالتقارير العلمية، تقريرا يرصد 10 أطعمة لتخفيف ألم قرحة المعدة وفقا لدراسات علمية أجريت في هذا الإطار وهي:
- الزبادي... حيث يحتوي على بكتيريا "البروبيوتيك" التي تصنع توازنا مع البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي، فتساعد على تهدئة قرحة المعدة، ويمكن الحصول على البروبيوتيك عبر المكملات الغذائية، أو عن طريق الأطعمة المخمرة مثل الخيار المخلل.
- الزنجبيل.. وله تأثير فعال لحماية الأمعاء والجهاز الهضمي والحد من الانتفاخ والإمساك وتقرحات المعدة، وتشير نتائج بعض الدراسات أن الزنجبيل يساعد في علاج قرحة المعدة الناتجة عن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.
- الفواكه الغنية بالألوان.. إذ تحتوي الفواكه الغنية بالألوان مثل التفاح والتوت والفراولة والليمون والبرتقال على مادة الفلافونويد المضادة للأكسدة والالتهابات والتي تحمي بطانة المعدة من الإصابة بالقرحة، عن طريق زيادة إفراز المخاط المعدي، ما يعوق نمو البكتيريا لأنها تنمو في وسط حامضي.
- الموز.. وخصوصا الموز غير الناضج، حيث يحتوي على مركب من مركبات الفلافونويد والذي يزيد من كمية المخاط الموجود في المعدة ويقلل من الحموضة فيها.
- عسل مانوكا.. وهو نوع من العسل يتم إنتاجه في نيوزيلندا وله خصائص مضادة لأنواع كثيرة من البكتيريا، ويفيد في تخفيف آلام قرحة المعدة.
- الكركم.. نوع من التوابل، ويحتوي على مادة "الكركمين" التي لها خصائص مضادة للأكسدة وتقليل الالتهابات مثل التهاب جدار وبطانة المعدة الذي يؤدي إلى ظهور قرحة المعدة.
- البابونغ.. نوع من الأعشاب يستخدم لعلاج القلق والتوتر والتشنجات المعوية والالتهابات، وتشير دراسات أجريت عام 2012 إلى أن مستخلصات البابونغ تحتوي على خصائص مضادة للقرحة المعدية.
- الثوم.. والذي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والجراثيم، ما يجعله مفيدًا في مكافحة العدوى، حيث كشفت بعض الدراسات التي أجراها الباحثون في عام 2016، أن الثوم يساعد في منع تطور قرحة المعدة ويسرع عملية الشفاء منها ويؤكد الأطباء أن تناول فصين من الثوم مرتين يوميًا يقلل من الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بايلوريك التي تسبب القرحة.
- العرقسوس.. وهو مشروب شعبي يؤكد الأطباء أنه يخفف من آلام قرحة المعدة، ويقلل الحموضة الناتجة عن البكتيريا المسببة للقرحة.
- زيت الصبار، والذي أكدت الدراسات فعاليته في تخفيف آلام قرحة المعدة بطريقة مشابهة لأدوية مكافحة قرحة المعدة، لكن الدراسات كانت على الحيوانات وليس البشر.
المصدر
الأناضول