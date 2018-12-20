تعرف على موقف الكونغرس الأمريكي من "سعودية نووية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان غيتي

طرح مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة، مسودة تشريع يمنح الكونغرس رأيا أكبر في أي اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية.

يشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم "لا أسلحة نووية للسعودية" موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق في هذا الشأن، وفي العادة تدخل مثل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ ما لم تمرر أغلبية في المجلسين قرارات مشتركة بعدم الموافقة عليها. ترمب متحمس ومقتل خاشقجي يؤخر الاتفاق: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب متحمسة لإبرام اتفاق لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة، حيث تكافح الصناعة المحلية لمنافسة مصادر أرخص للطاقة مثل الغاز الطبيعي.

المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

رغم رغبة ترمب في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، انضم كثيرون من حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين في إلقاء اللوم في مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

من غير المرجح الموافقة على التشريع الجديد قبل انتهاء فترة عمل الكونغرس الحالي في يناير/ كانون الثاني المقبل، غير أنه يثير مسألة التدقيق في أي اتفاق، ويطلب مشروع القانون من السعودية أيضا تقديم تفاصيل بشأن مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق. مخاوف أمريكية من " سعودية نووية" وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري زار السعودية لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل القلق زاد من أن تستخدم السعودية الطاقة النووية في تطوير برنامج للأسلحة بعد أن أبلغ ولي العهد شبكة (سي.بي.إس) خلال مقابلة في مارس/ آذار الماضي بأن المملكة ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي قال: "سيضمن هذا التشريع أن نجري مراجعات أساسية لضمان ألا يصل الأمر أبدا بالسعودية إلى أن تستخدم التكنولوجيا أو المواد الأمريكية في صنع قنبلة نووية وأن يكون الرأي الأخير بيد الكونغرس".

ماركي، قدم، مسودة التشريع مع السناتور الجمهوري ماركو روبيو، وقدم عضوان بمجلس النواب، هما الديمقراطي براد شيرمان والجمهوري لوك ميسر، مسودة مماثلة إلى المجلس.

تباطأت المحادثات مع سعي السعودية لتخفيف القواعد الإرشادية لمنع الانتشار النووي المعروفة باسم (المعيار الذهبي) وهو ما قد يسمح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة نفايات الوقود. تثير هذه العمليات مخاوف لأنها قد توفر كميات من اليورانيوم والبلوتونيوم يمكن استخدامها في صنع قنابل نووية.

وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، زار السعودية هذا الشهر لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل، وقال إنه أبلغ السعودية بأهمية أن تعطي انطباعا بالصرامة إزاء منع الانتشار النووي.

في وقت سابق من العام، ضمت السعودية الولايات المتحدة إلى قائمة قصيرة للبلدان المرشحة لأن توقع معها اتفاقا للطاقة النووية، ويرجح اختيار البلد الفائز العام المقبل.