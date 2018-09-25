الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 08:57
تعرف على مسيرة لوكا مودريتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم
فيما يلي حقائق عن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الذي نال جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم 2018 الاثنين.
- ولد في التاسع من سبتمبر/أيلول 1985 في زادار الكرواتية
- بدأ اللعب في قطاع الناشئين في نادي زادار في 1996.
- انضم إلى دينامو زغرب في 2002.
- خاض أول مباراة دولية مع كرواتيا أمام الأرجنتين وديا في 2006.
- انضم إلى توتنهام في 2008 مقابل 16.5 مليون جنيه استرليني (21.64 مليون دولار).
- انضم إلى ريال مدريد في 2012 مقابل 30 مليون جنيه استرليني بحسب تقارير وسائل إعلام.
البطولات التي حصل عليها:
على مستوى الأندية:
- الدوري الكرواتي أعوام 2006 و2007 و2008 مع دينامو زغرب.
- الدوري الاسباني مع ريال مدريد في 2017 ودوري الأبطال في 2014 و2016 و2017 و2018 وكأس ملك اسبانيا 2014.
الجوائز الفردية:
- أفضل لاعب في كرواتيا أعوام 2007 و2008 و2011 و2014 و2016 و2017.
- جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2018.
- أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018.
- جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2018.
المصدر
رويترز
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