الثلاثاء 16 يوليو 2019 18:24
تعرف على مجموعة الأربعة اللواتي يهاجمهن الرئيس الأمريكي
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات وصفت بالعنصرية خلال الأيام الماضية لأربعة عضوات بمجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي. فمن هن هؤلاء العضوات؟
القصة:
- وجه ترمب العديد من "التغريدات" التي وصفت بالعنصرية لهؤلاء العضوات الأربعة، كما وصفهن بالتقدميات والشيوعيات.
- من بين هذه التغريدات قوله مطلع هذا الأسبوع، في إشارة إلى العضوات الأربعة: "لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن المحطمة تماما والمليئة بالجريمة التي أتوا منها"، في إشارة إلى الأصول المهاجرة للنائبات بالكونغرس.
- حاول ترمب الدفاع عن تغريداته بقوله إنه يقصد أن عليهم مغادرة البلاد إذا كانت لا تعجبهم.
- تغريدات ترمب قوبلت بادانة واسعة من الحزب الديمقراطي ومن بعض الجمهوريين، كما أدانها البعض في الخارج مثل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
- النائبات الأربعة جميعهن ولدوا في الولايات المتحدة ما عدا النائبة إلهان عمر، وهي مهاجرة من أصول صومالية.
فمن هن هؤلاء العضوات؟
- النائبة أليكساندريا أوكاسيو-كورتيز (29 عاما) وهي نائبة عن ولاية نيويورك وهي نادلة سابقة، ولدت في منطقة برونكس بمدينة نيويورك، وتتمتع بشخصية كاريزمية وشعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
- تصف أوكاسيو-كورتيز نفسها بأنها اشتراكية ديمقراطية.
- سعى العديد من المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة الأمريكية إلى اجتذابها إلى صفهم، ومن بينهم السيناتور إليزابيث وارين، والسيناتور بيرني ساندرز.
- ردت أوكاسيو-كورتيز على "تغريدات" ترمب بـ "تغريدة" قالت فيها: "السيد الرئيس، البلد الذي 'جئت منه' والبلد الذي نقسم جميعا له، هو الولايات المتحدة".
- النائبة إلهان عمر (36 عاما) وهي نائبة عن ولاية مينيسوتا.
- كانت إلهان طفلة عندما فرت عائلتها من الحرب الأهلية في الصومال في تسعينيات القرن العشرين.
- أمضت إلهان عمر سنوات في مخيم للاجئين في كينيا وهاجرت إلى الولايات المتحدة كلاجئة في عام 1995. أصبحت إلهان عمر مؤهلة للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من دخول الأسرة الى الولايات المتحدة وأصبحت بالفعل مواطنة أمريكية عام 2000.
- في مجلس النواب اصطدمت إلهان عمر بعدد من الديمقراطيين البارزين بسبب تصريحاتها حول إسرائيل وحديثها عن النفوذ الإسرائيلي في واشنطن.
- غردت إلهان عمر ردا على ترمب بقولها: "البلد الوحيد الذي أقسمنا له هو الولايات المتحدة. ولهذا السبب فإننا نكافح لحمايته من أسوأ الرؤساء الذين رأيناهم وأكثرهم فسادا وأقلهم كفاءة".
- النائبة رشيدة طليب (42 عاما) وهي نائبة عن ولاية ميتشغان هي أول أمريكية من أصول فلسطينية ينتخب لعضوية مجلس النواب.
- طليب وإلهان عمر هما أول مسلمتين أمريكيتين تدخلان الكونغرس.
- غردت طليب ردا على ترمب، بقولها: "استمر في الحديث، أنت فقط تجعلني أعمل بجد أكبر. أنا فخورة بجذوري الفلسطينية، والمتنمر الضعيف مثلك لا يفوز أبدا".
- النائبة أيانا بريسلي (45 عاما)، وهي نائبة عن ولاية من ماساتشوستس.
- ولدت بريسلي بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، ونشأت في شيكاغو بولاية إلينوي.
- عملت مع النائب جوزيف كينيدي، كما عملت مع وزير الخارجية السابق جون كيري لمدة 13 عاما أثناء عضويته في مجلس الشيوخ.
- في عام 2009، ترشحت بريسلي لعضوية مجلس مدينة بوسطن بولاية ماشاشوستس، وأصبحت أول امرأة ملونة تنتخب لعضوية المجلس طوال تاريخه الذي يبلغ 100 عام.
- ردت بريسلي على تغريدات ترمب بقولها: "هذا هو ما تبدو عليه العنصرية. ونحن نمثل ما تبدو عليه الديمقراطية. لن نذهب إلى أي مكان، باستثناء العودة إلى العاصمة للكفاح من أجل العائلات التي تقوم بتهميشها وتشويهها كل يوم".
المصدر
أسوشييتد برس