الأربعاء 26 أبريل 2017 16:13
تعرف على مجموعات دور 16 لدوري أبطال أفريقيا
سحبت قرعة دور الستة عشر (دور المجموعات) لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للأندية في مصر الأربعاء وجاءت النتيجة على النحو التالي.
* المجموعة الأولى: النجم الساحلي (تونس) الهلال (السودان) المريخ (السودان) فيروفيارو (موزامبيق).
* المجموعة الثانية: الزمالك (مصر) اتحاد العاصمة (الجزائر) أهلي طرابلس (ليبيا) كابس يونايتد (زيمبابوي).
* المجموعة الثالثة: صن داونز (جنوب افريقيا) الترجي (تونس) فيتا كلوب (الكونجو الديمقراطية) سانت جورج (إثيوبيا).
* المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) الوداد البيضاوي (المغرب) كوتون سبور (الكاميرون) زاناكو (زامبيا).
المصدر
رويترز
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