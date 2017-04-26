دوري أبطال أفريقيا
الأربعاء 26 أبريل 2017 16:13

تعرف على مجموعات دور 16 لدوري أبطال أفريقيا

سحبت قرعة دور الستة عشر (دور المجموعات) لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للأندية في مصر الأربعاء وجاءت النتيجة على النحو التالي.

* المجموعة الأولى: النجم الساحلي (تونس) الهلال (السودان) المريخ (السودان) فيروفيارو (موزامبيق).

* المجموعة الثانية: الزمالك (مصر) اتحاد العاصمة (الجزائر) أهلي طرابلس (ليبيا) كابس يونايتد (زيمبابوي).

* المجموعة الثالثة: صن داونز (جنوب افريقيا) الترجي (تونس) فيتا كلوب (الكونجو الديمقراطية) سانت جورج (إثيوبيا).

* المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) الوداد البيضاوي (المغرب) كوتون سبور (الكاميرون) زاناكو (زامبيا).

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
الأهلي المصري
الزمالك المصري
الترجي التونسي
الوداد البيضاوي

اقرأ أيضا

Thumbnail
توقيف 803 مشتبهين بانتمائهم لمنظمة غولن في تركيا
Thumbnail
علماء أمريكيون يؤكدون نجاح تجربة أول رحم اصطناعي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء