الخميس 30 أغسطس 2018 20:23
تعرف على مجموعات بطولة دوري أبطال أوربا
شهدت مدينة موناكو الفرنسية مساء الخميس، حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم التي تنطلق في 18 سبتمبر/أيلول المقبل.
جاءت القرعة على النحو التالي:
- المجموعة الأولى: أتلتيكو مدريد الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وموناكو الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي.
- المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وأيندهوفن الهولندي، وانتر الإيطالي.
- المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان الفرنسي، ونابولي الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، وريد ستار الصربي.
- المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وجالطة سراي التركي.
- المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وأياكس أمستردام الهولندي، وأيك أثينا اليوناني.
- المجموعة السادسة: مانشستر سيتي الإنجليزي، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وليون الفرنسي، وهوفنهايم الألماني.
- المجموعة السابعة: ريال مدريد الإسباني، وروما الإيطالي، وسيسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي.
- المجموعة الثامنة: يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وفالنسيا الإسباني ويونج بويز السويسري.
المصدر
الجزيرة مباشر
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