الخميس 18 يوليو 2019 22:56
تعرف على قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021
أجريت في العاصمة المصرية القاهرة قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 والتي تستضيفها الكاميرون.
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021
- التصفيات ستقام على مرحلتين، الدور التمهيدي الذي يشارك فيه أخر ثمانية منتخبات في التصنيف الأفريقي، ثم دور المجموعات على أن يتأهل 24 منتخبًا للنهائيات من بينهم صاحب الأرض الكاميرون.
- الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قام بتقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 5 مستويات، حيث يضم كل من المستويات الأول والثاني والثالث 12 منتخبًا، بينما يضم كل من المستوى الرابع والخامس 8 منتخبات فقط.
- من المقرر أن تلعب منتخبات المستوى الخامس مواجهات مباشرة مع بعضها البعض (4 مواجهات)، على أن تنضم المنتخبات الأربعة الفائزة للمستوى الرابع ليصبح 12 منتخبًا.
- تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات البطولة الأفريقية.
- تنطلق التصفيات التأهيلية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل قبل أن تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
المجموعات:
- المجموعة 1: مالي وغينيا وناميبيا والفائز من ليبيريا وتشاد.
- المجموعة 2: بوركينا فاسو وأوغندا ومالاوي والفائز من جنوب السودان وسيشل.
- المجموعة 3: غانا وجنوب افريقيا والسودان والفائز من موريشيوس وساوتومي.
- المجموعة 4: الكونجو الديمقراطية والجابون وأنجولا والفائز من جيبوتي وجامبيا.
- المجموعة 5: المغرب وموريتانيا وافريقيا الوسطى وبوروندي.
- المجموعة 6: الكاميرون والرأس الأخضر وموزامبيق ورواندا.
- المجموعة 7: مصر وكينيا وتوجو وجزر القمر.
- المجموعة 8: الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.
- المجموعة 9: السنغال والكونجو وغينيا بيساو وسوازيلاند.
- المجموعة 10: تونس وليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.
- المجموعة 11: ساحل العاج والنيجر ومدغشقر واثيوبيا.
- المجموعة 12: نيجيريا وبنين وسيراليون وليسوتو.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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