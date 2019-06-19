تعرف على عدد سكان بلدك عام 2050
وكشف تقرير التوقعات السكانية العالمية الصادر عن الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم العربي سيبلغ 671 مليون نسمة عام 2050.
عدد سكان الدول عام 2050:
- سيزيد عدد سكان مصر بنسبة 60% ليصل إلى 160 مليون نسمة ارتفاعا من 100.4 مليون حاليا.
- سيزيد عدد سكان العراق بنسبة 80% ليصل إلى 70.9 مليون نسمة ارتفاعا من 39.3 مليونا حاليا.
- سيزيد عدد سكان السودان بنسبة 90% ليصل إلى 81.2 مليون نسمة ارتفاعا من 42.8 مليونا حاليا.
- سيزيد عدد سكان الصومال بنسبة 121% ليصل إلى 34.9 مليون نسمة ارتفاعا من 15.4 مليونا حاليا.
- سيزيد عدد سكان موريتانيا بنسبة 100% ليصل إلى 9 ملايين نسمة ارتفاعا من 4 ملايين ونصف المليون حاليا.
يظهر التقرير أن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي سيتناقص عدد السكان فيها ليصل بعد ثلاثين عاما إلى 6 ملايين ونصف المليون نسمة انخفاضا من 6 ملايين و900 ألف حاليا، ويستمر الانخفاض ليبلغ 5 ملايين و700 ألف نسمة عام 2100.
الجدول التالي يبين عدد سكان الدول العربية والزيادة المتوقعة حتى نهاية القرن الحالي:
|الدولة
|عدد السكان بالمليون نسمة
|عام 2019
|عام 2030
|عام 2050
|عام 2100
|جزر القمر
|0.85
|1.1
|1.5
|2.2
|جيبوتي
|0.97
|
1.1
|1.3
|1.33
|الصومال
|15.4
|21.2
|34.9
|75.7
|موريتانيا
|4.5
|6.0
|9.0
|17.1
|الجزائر
|43.1
|50.4
|60.9
|70.7
|مصر
|100.4
|120.8
|160.0
|224.7
|ليبيا
|6.8
|7.6
|8.5
|8.0
|المغرب
|36.5
|40.9
|46.2
|44.7
|السودان
|42.8
|55.3
|81.2
|142.3
|تونس
|11.7
|12.8
|13.8
|13.0
|البحرين
|1.6
|2.0
|2.3
|2.3
|العراق
|39.3
|50.2
|70.9
|107.7
|الأردن
|10.1
|10.7
|12.9
|13.6
|الكويت
|4.2
|4.7
|5.4
|6.2
|لبنان
|6.9
|6.2
|6.5
|5.7
|عمان
|5.0
|5.9
|6.9
|7.3
|قطر
|2.8
|3.3
|3.8
|4.2
|السعودية
|34.3
|39.3
|44.6
|42.2
|فلسطين
|5.0
|6.3
|8.8
|12.3
|سوريا
|17.1
|26.7
|33.1
|36.1
|الإمارات
|9.8
|10.7
|10.4
|9.0
|اليمن
|29.2
|36.4
|48.1
|53.2
|إجمالي
|428.3
|519.6
|671.0
|899.5
عالميا سيرتفع عدد سكان العالم إلى 9 مليارات و700 مليون نسمة بحلول عام 2050. ومن المنتظر أن تشهد الهند أعلى نمو في عدد السكان عالميا، كما ستشهد كل من نيجيريا وباكستان والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وتنزانيا، وإندونيسيا نموا سكانيا مرتفعا. وبنهاية القرن الحالي قد يصل تعداد سكان كوكب الأرض إلى نحو 11 مليار نسمة.
- يظهر التقرير أن عدد سكان قارة أوربا سيتناقص بنسبة 5% حتى عام 2030 أي بنحو 37 مليون نسمة، ليصل إلى 710 ملايين نسمة انخفاضا من 747 مليون حاليا.
- الجدول التالي يبين تطور عدد السكان في قارات العالم حتى نهاية القرن الحالي:
|القارة
|عدد السكان بالمليون نسمة
|عام 2019
|عام 2030
|عام 2050
|عام 2100
|أفريقيا
|1308
|1688
|2489
|4280
|آسيا
|4601
|4974
|5290
|4719
|أوربا
|747
|741
|710
|630
|أمريكا الجنوبية
|648
|706
|762
|680
|أمريكا الشمالية
|367
|391
|425
|491
|أستراليا
|42
|48
|57
|75
|إجمالي العالم
|7713
|8548
|9735
|10875
- رغم نجاح حملات تنظيم الأسرة التي أطلقتها الحكومة المصرية في تسعينيات القرن الماضي، ورغم تباطؤ النمو السكاني من 3.5% سنويا في منتصف السبعينات إلى 1.7% في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، فإنه ارتفع مجددا إلى 2.11% في عام 2011 وظل يدور حول مستوى 2% في عام 2016.
- في العام الماضي، أطلقت الحكومة المصرية حملة جديدة باسم "اتنين كفاية" بتكلفة 19 مليون دولار، لرفع الوعي بالتكلفة الاقتصادية العالية لزيادة الإنجاب. ومع ذلك، فإن البعض يرى أن تلك الحملات تفشل في معالجة الدوافع الثقافية والاقتصادية التي تجعل الكثير من المصريين حريصين على تكوين أسر كبيرة.