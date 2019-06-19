تعرف على عدد سكان بلدك بعد 30 عاما

خلال الثلاثين عاما المقبلة سيزيد عدد سكان العالم العربي بنحو 243 مليون نسمة، ليصل مع نهاية القرن الحالي إلى 900 مليون نسمة، مرتفعا من نحو 428 مليون نسمة حاليا.

وكشف تقرير التوقعات السكانية العالمية الصادر عن الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم العربي سيبلغ 671 مليون نسمة عام 2050.

عدد سكان الدول عام 2050:

سيزيد عدد سكان مصر بنسبة 60% ليصل إلى 160 مليون نسمة ارتفاعا من 100.4 مليون حاليا.

سيزيد عدد سكان العراق بنسبة 80% ليصل إلى 70.9 مليون نسمة ارتفاعا من 39.3 مليونا حاليا.

سيزيد عدد سكان السودان بنسبة 90% ليصل إلى 81.2 مليون نسمة ارتفاعا من 42.8 مليونا حاليا.

سيزيد عدد سكان الصومال بنسبة 121% ليصل إلى 34.9 مليون نسمة ارتفاعا من 15.4 مليونا حاليا.

سيزيد عدد سكان موريتانيا بنسبة 100% ليصل إلى 9 ملايين نسمة ارتفاعا من 4 ملايين ونصف المليون حاليا.

تناقص

يظهر التقرير أن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي سيتناقص عدد السكان فيها ليصل بعد ثلاثين عاما إلى 6 ملايين ونصف المليون نسمة انخفاضا من 6 ملايين و900 ألف حاليا، ويستمر الانخفاض ليبلغ 5 ملايين و700 ألف نسمة عام 2100.

الجدول التالي يبين عدد سكان الدول العربية والزيادة المتوقعة حتى نهاية القرن الحالي:

الدولة عدد السكان بالمليون نسمة عام 2019 عام 2030 عام 2050 عام 2100 جزر القمر 0.85 1.1 1.5 2.2 جيبوتي 0.97 1.1 1.3 1.33 الصومال 15.4 21.2 34.9 75.7 موريتانيا 4.5 6.0 9.0 17.1 الجزائر 43.1 50.4 60.9 70.7 مصر 100.4 120.8 160.0 224.7 ليبيا 6.8 7.6 8.5 8.0 المغرب 36.5 40.9 46.2 44.7 السودان 42.8 55.3 81.2 142.3 تونس 11.7 12.8 13.8 13.0 البحرين 1.6 2.0 2.3 2.3 العراق 39.3 50.2 70.9 107.7 الأردن 10.1 10.7 12.9 13.6 الكويت 4.2 4.7 5.4 6.2 لبنان 6.9 6.2 6.5 5.7 عمان 5.0 5.9 6.9 7.3 قطر 2.8 3.3 3.8 4.2 السعودية 34.3 39.3 44.6 42.2 فلسطين 5.0 6.3 8.8 12.3 سوريا 17.1 26.7 33.1 36.1 الإمارات 9.8 10.7 10.4 9.0 اليمن 29.2 36.4 48.1 53.2 إجمالي 428.3 519.6 671.0 899.5

على مستوى العالم

عالميا سيرتفع عدد سكان العالم إلى 9 مليارات و700 مليون نسمة بحلول عام 2050. ومن المنتظر أن تشهد الهند أعلى نمو في عدد السكان عالميا، كما ستشهد كل من نيجيريا وباكستان والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وتنزانيا، وإندونيسيا نموا سكانيا مرتفعا. وبنهاية القرن الحالي قد يصل تعداد سكان كوكب الأرض إلى نحو 11 مليار نسمة.

أوربا تتناقص

يظهر التقرير أن عدد سكان قارة أوربا سيتناقص بنسبة 5% حتى عام 2030 أي بنحو 37 مليون نسمة، ليصل إلى 710 ملايين نسمة انخفاضا من 747 مليون حاليا.

الجدول التالي يبين تطور عدد السكان في قارات العالم حتى نهاية القرن الحالي:

القارة عدد السكان بالمليون نسمة عام 2019 عام 2030 عام 2050 عام 2100 أفريقيا 1308 1688 2489 4280 آسيا 4601 4974 5290 4719 أوربا 747 741 710 630 أمريكا الجنوبية 648 706 762 680 أمريكا الشمالية 367 391 425 491 أستراليا 42 48 57 75 إجمالي العالم 7713 8548 9735 10875

جهود مصرية للحد من الزيادة السكانية