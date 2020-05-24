عيد الفطر
الأحد 24 مايو 2020 21:49

تعرف على طريقة لفّ العمامة السودانية (فيديو)

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعرف إلى طريقة لف العمامة السودانية المميزة.

وقدّم هذا المقطع الزميل بقناة الجزيرة مباشر مصطفى الشيخ.

ويعد لف العمامة السودانية مهارة يمكن إتقانها، ومن خلال مشاهدة هذا المقطع ستضيف لرصيد مهاراتك شيئًا جديدً يرتبط بالثقافة السودانية العريقة.

واحتفلت 18 دولة عربية بعيد الفطر المبارك، اليوم الأحد، وسط إجراءات احترازية خشية تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وتحتفل بعض الدول بأول أيام عيد الفطر المبارك، غدًا الإثنين، ومنها الهند وبنغلاديش والشيعة في إيران والعراق، بينما احتفل الوقف السني في العراق بالعيد اليوم.

وكانت دول أفريقية قد احتفلت بعيد الفطر المبارك للعام الهجري 1441، أمس السبت، ومن بين تلك الدول موريتانيا والصومال.

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المصدر
الجزيرة مباشر

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