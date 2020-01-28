تعرف على رئيس الوزراء القطري الجديد خالد بن خليفة
وكان الشيخ خالد بن خليفة رئيسًا للديوان الأميري منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2014، وكان قبل ذلك مديرًا لمكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منذ توليه الحكم.
وهو من مواليد الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993.
والتحق في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، (2002-2006).
وفي مارس 2006 التحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد، وعُيّن مديرا لمكتب السكرتير الخاص لولي العهد في 11 يوليو/تموز 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتبه في يناير/كانون ثان 2007.
ونشر الديوان الأميري القطري أمرًا أميريًا ثالثا يتضمن التشكيلة الوزارية الجديدة بعد استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر.
ولم تتضمن التشكيلة أي تغيير في المناصب الوزارية باستثناء تولى الشيخ خالد بن خليفة منصبي رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهما نفس المنصبين اللذين كان يتولاهما رئيس الوزراء المستقيل.
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سمو أمير البلاد المفدى يصدر أمر أميري رقم (2) لسنة 2020 بتعيين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء ، وقضى الأمر الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. #قنا pic.twitter.com/emBndCDCrN— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 28, 2020