تعرف على حقيقة وفاة الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي
ونفت وزارة الخارجية التونسية عبر صفحتها على فيسبوك وجود حساب شخصي على "تويتر" للوزير نور الدين الري، وهو الحساب الذي أطلق الشائعة.
وقالت الخارجية التونسية خلال بيان لها عبر صفحتها في فيسبوك إن جميع أنشطة الوزير والبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية أو مسؤوليها يتم نشرها حصرا في صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.
يشار إلى أن الرئيس التونسي السابق أعلن اعتزال الحياة السياسية واستقالته من رئاسة حزب "حراك تونس" عقب إخفاقه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
#المنصف_المرزوقي— Ayman Nour (@AymanNour) March 2, 2020
إشاعه مغرضه ترددها بعض المواقع عن الرئيس الدكتور
المنصف المرزوقي .
وأؤكد للجميع أنه والحمد لله بخير وصحه وسلامه ويواصل دوره الوطني والعربي علي اكمل وجه
اطال الله في عمره ومتعه بالصحه والعافيه .
بكاء حار من الرئيس التونسي السابق #المنصف_المرزوقي في وداع #محمد_مرسي #تونس #مصر pic.twitter.com/Qhojq55YcE— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 17, 2019