تعرف على حقيقة إسقاط مقاتلة تركية في العراق (فيديو)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه يظهر إسقاط مقاتلة تركية من قبل مسلحين أكراد في شمال العراق.

كما تم تداول المقطع نفسه على أنه يظهر إسقاط مقاتلة أرمينية أثناء معارك إقليم قره باغ الأخيرة.

وذكرت وكالة فرانس برس أنها أجرت فحصا للفيديو وتبين لها أنه مقتطع من لعبة إلكترونية.

ويظهر المقطع طائرة حربية تتعرض لوابل من إطلاق النار، فتحترق وتسقط.

وانتشر الفيديو خلال عملية "مخلب النمر" التي شنها الجيش التركي في منتصف يونيو/ حزيران الماضي في شمال العراق ونفذ خلالها غارات جوية وضربات برية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا على موقعي فيسبوك ويوتبوب مسجلا عشرات الآلاف من المشاركات.

لكن المقطع المتداول لا يمت إلى الواقع بصلة. بل هو فيديو مقتطع من تسجيلٍ مدته ثلاث دقائق وعشر ثوانٍ نشر في 24 مايو/ أيار الماضي على قناة يابانية على موقع يوتيوب.

وأوضح النص المرافق له أنه يعود للعبة "ARMA3" وهي من ألعاب الفيديو العسكرية التي تحاكي العمليات الحربية.

وفي نهاية المقطع الأصلي، يظهر نص باليابانية ترجمته "هذا المشهد غير حقيقي. الشخصيات والأسماء والأحداث خيالية ولا تمت إلى الواقع بصلة".

واستخدمت مشاهد من القناة نفسها على أنها لإسقاط صواريخ إيرانية في مدينة أربيل العراقية.