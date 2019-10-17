الخميس 17 أكتوبر 2019 10:41
تعرف على حجم تبرعات الأمريكيين لمرشحي الرئاسة 2020
تتجه انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل إلى تحقيق أرقام إنفاق مرتفعة، وخصوصًا من جانب حملة الرئيس دونالد ترمب، حسبما رصد موقع (ستاتيستا) المتخصص بالإحصائيات العالمية.
حملات انتخابات الرئاسة
- حملة الرئيس ترمب الجمهوري تلقت تبرعات مالية أكثر من أي مرشح ديمقراطي.
- يعود هذا إلى حملته غير التقليدية التي بدأت في جمع الأموال منذ يومه الأول في البيت الأبيض، وهي خطوة لم يقم بها أي رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة.
- بينما يستعد ترمب للانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، لا يزال هناك 18 مرشحًا ديمقراطيًا يناضلون للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية.
- السيناتور بيرني ساندرز، يتصدر مرشحي الحزب الديمقراطي من حيث حجم التبرعات المالية، تليه السيناتور إليزابيث وارين ثم بيت بوتجيج.
- بقية المرشحين الديمقراطيين تلقوا تبرعات مالية أقل بكثير، بمن فيهم جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما.
- الأموال المتاحة تشمل التبرعات المالية وأي أموال من أي حملات انتخابية سابقة سواء كانت للرئاسة أو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.
- يواجه العديد من المرشحين الذين يعانون من ضائقة مالية خطر نفاد الأموال، أو عدم تلبية الاشتراطات الصارمة للمجلس الوطني للحزب الديمقراطي المتعلقة بجمع التبرعات.
شروط الحصول على التبرعات
يشترط للحصول على ترشيح الحزب أن يحصل المرشح على تبرعات من 130 ألف جهة مانحة، يجب أن يكون 400 منها من 20 ولاية على الأقل.
فيما يلي إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من أموال حتى الآن:
- الرئيس دونالد ترمب: 83.2 مليون دولار
- السيناتور بيرني ساندرز: 33.7 مليون دولار.
- السيناتور إليزابيث وارين: 25.7 مليون دولار.
- بيت بوتجيج: 23.4 مليون دولار.
- كامالا هاريس: 10.5 مليون دولار.
- جو بايدن: 9 ملايين دولار.
- أندرو يانغ: 6.4 مليون دولار
- كوري بوكر: 4.2 مليون دولار.
- إيمي كلوبوشار: 3.7 مليون دولار.
- بيتو أورورك: 3.3 مليون دولار.
- توم ستير: 2.6 مليون دولار.
- تولسي غابارد: 2.1 مليون دولار.
- مايكل بينيت: 1.9 مليون دولار.
- ستيف بولوك: 1.4 مليون دولار.
- جوليان كاسترو: 0.7 مليون دولار
- ماريان ويليامسون: 0.7 مليون دولار.
- جون ديلاني: 0.5 مليون دولار.
- تيم ريان: 0.2 مليون دولار
- جو سيستاك: 0.2 مليون دولار.
المصدر
ستاتيستا
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