الخليج العربي
الاثنين 24 سبتمبر 2018 17:28

تعرف على توقعات بلومبرغ للنمو الاقتصادي في دول الخليج

شعار مجلس التعاون الخليجي
أجرت وكالة بلومبرغ للأنباء استطلاعا نشرت نتائجه (الاثنين) وشارك فيه عدد من الاقتصاديين في الفترة من 16 إلى 19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وهذا أبرز ما ورد في التقرير:
  • توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية بنسبة 2% العام الجاري وبنسبة 2.7% و2.6% على التوالي خلال العامين المقبلين.
  • توقع الاستطلاع نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 3.2 % خلال العام الجاري، ثم سوف يتباطأ خلال العامين المقبلين لينمو بنسبة 3.1% و3 % على التوالي. 
  • فيما يتعلق بدولة قطر فقد توقع الاستطلاع نمو اقتصادها بنسبة 2.6% العام الجاري والعام المقبل، على أن يرتفع إلى 3.5% عام 2020.
  • خلص الاستطلاع إلى أن اقتصاد الكويت سوف ينمو بنسبة 1.9% العام الجاري، وبنسبة 3% و2.3% في العامين المقبلين.   
  • بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 % عام 2018 وبنسبة 3.1% في العام 2019 وبنسبة 3.4 % في العام 2020.
  • من المتوقع أن ينمو اقتصاد مملكة البحرين بنسبة 3.1 % خلال العام الجاري وبنسبة 3% و2.8% خلال العامين المقبلين. 
المصدر
الألمانية
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اقتصاد
بلومبرغ
السعودية
الكويت
قطر
عمان

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