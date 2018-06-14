تعرف على تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحضر أول اجتماع للحكومة الجديدة في قصر الاتحادية رويترز

شهدت تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة تغييرات مفاجئة، كان أبرزها في حقيبتي الدفاع والداخلية.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس. وضم التشكيل الجديد للوزارة 12 وجها جديدا. ويرأس الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي، الذي سيحتفظ أيضا بمنصب وزير الإسكان، الذي كان يشغله في الوزارة السابقة. مصطفى مدبولي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري السيسي يلتقي برئيسي الدفاع والداخلية السابقين صدقي صبحي ومجدي عبد الغفار والجديدين محمد زكي ومحمود توفيق وهذه تشكيلة الحكومة الجديدة: رئيس الوزراء ووزير الإسكان: مصطفى مدبولي

الدفاع: الفريق محمد أحمد زكي

الداخلية: اللواء محمود توفيق

الأوقاف: محمد مختار جمعة مبروك

الكهرباء والطاقة المتجددة: محمد حامد شاكر

التضامن الاجتماعي: غادة والي

الخارجية: سامح شكري

الدولة للإنتاج الحربي: محمد العصار

الاستثمار والتعاون الدولي: سحر نصر

البترول والثروة المعدنية: طارق الملا

الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: نبيلة مكرم

العدل: محمد حسام عبد الرحيم

الموارد المائية والري: محمد عبد العاطي سيد خليل

الآثار: خالد أحمد العناني علي عز

القوى العاملة: محمد محمود أحمد سعفان

التموين والتجارة الداخلية: على المصيلحي

شؤون مجلس النواب: عمر الخطاب مروان

التربية والتعليم والتعليم الفني: طارق جلال شوقي

التعليم العالي والبحث العلمي: خالد عاطف عبد الغفار

التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: هالة حلمي السعيد يونس

النقل: هشام عرفات مهدي

الثقافة: إيناس مصطفى عبد الدايم

السياحة: رانيا إبراهيم المشاط

المالية: محمد أحمد محمد معيط

الطيران المدني: يونس السيد حامد المصري

التنمية المحلية: محمود شعراوي

الصحة والسكان: هالة مصطفى السيد زايد

البيئة: ياسمين صلاح الدين عبد العزيز

الزراعة واستصلاح الأراضي: عز الدين عمر أبو ستيت

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: عمرو أحمد سميح طلعت

الشباب والرياضة: أشرف صبحي عامر

التجارة والصناعة: عمرو عادل بيومي نصار

قطاع الأعمال العام: هشام أنور توفيق