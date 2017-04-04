روسيا
الثلاثاء 4 أبريل 2017 10:47

تعرف على المشتبه به في تنفيذ تفجير سان بطرسبرغ

انفجار بطرسبرغ
رويترز
قال جهاز الأمن في قرغيزيا اليوم الثلاثاء إن المشتبه به المحتمل في انفجار سان بطرسبورغ مواطن روسي ولد في قرغيزيا

وأضاف متحدث باسم جهاز الأمن أن المشتبه به يدعى أكبرجون جليلوف وولد في مدينة أوش عام 1995، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقرغيزيا دولة تقطنها أغلبية مسلمة في آسيا الوسطى ويبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة  وهي حليف سياسي وثيق لروسيا وتستضيف قواعد عسكرية روسية.

ووقع انفجار أمس الاثنين في قطار بمترو مدينة سان بطرسبرغ الروسية مما أسفر عن سقوط 11 قتيلا و 45 جريحا.
 

المصدر
رويترز
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