الخميس 20 يونيو 2019 19:28
تعرف على الطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران
أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار من طراز غلوبال هوك فوق الخليج، ما ينذر بتصاعد التوتر القائم بالفعل بين واشنطن وطهران.
الطائرة غلوبال هوك
- الطائرة المسقطة هي طائرة دون طيار غير مسلحة من طراز غلوبال هوك (RQ-4B) الذي تنتجه شركة نورثمان غروب الأمريكية. وتستخدم الطائرة حسب الشركة المصنعة لها في أغراض التجسس والمراقبة والاستطلاع في جميع الأحوال الجوية نهارا أو ليلا، حيث يمكنها تقديم مراقبة مستمرة في الوقت الحقيقي.
- يشير حرف "R" في اسم طراز الطائرة إلى أنها طائرة استطلاع، ويشير حرف "Q" إلى أنها تندرج ضمن الطائرات دون طيار، بينما يشير الرقم "4" إلى سلسلة أنظمة الطائرات الموجهة عن بُعد المصممة لهذا الغرض.
- تحمل الطائرة رادارا متطورا، وكاميرا رقمية ضوئية عالية الدقة ومستشعرا للأشعة تحت الحمراء مما يمكّنها من اكتشاف الأجسام التي يبلغ طولها 30 سنتيمتراً أثناء الطيران على ارتفاع يقترب من 20 كيلومتراً.
- بدأ استخدام أول طرازات طائرات غلوبال هوك تشغيليا لدعم عمليات الطوارئ خارج الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين ثاني 2001 ودخل طراز (RQ-4B) الخدمة لأول مرة في عام 2012.
- تتميز الطائرات من هذا الطراز بقدرتها على البقاء في الجو 34 ساعة متصلة.
- يبلغ طول الطائرة 14.5 مترا، وعرض أجنحتها 34 مترا، وارتفاع هيكلها 4.6 أمتار ، بينما يبلغ وزنها 6.7 أطنان، وتبلغ سرعتها 357 ميلا في الساعة ويبلغ مداها 12300 ميل كما يبلغ أقصى ارتفاع يمكنها الطيران خلاله 18.3 كم.
- استخدم سلاح الجو الأمريكي تلك الطائرة في عدة بلاد مثل العراق وأفغانستان وليبيا واليابان فضلا عن شمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
- تعد طائرة غلوبال هوك أضخم طائرة غير مأهولة في سلاح الجو الأمريكي، وتتميز بقدرات متطورة من حيث مدى الارتفاع ومدة البقاء في الجو تفوق قدرات الطرازات الأخرى الشهيرة من الطائرات دون طيار مثل بريدياتور، وريبير.
- يبلغ سعر الطائرة الواحدة من هذا الطراز ما يزيد على 130 مليون دولار أمريكي، وبلغت تكلفة ساعة الطيران الواحدة من ذلك الطراز في عام 2013 قرابة 18900 دولار.
- الطائرة مزودة بالعديد من الأنظمة المتطورة التي تتيح التشويش الإلكتروني على الدفاعات المعادية. وبالإضافة إلى مهامها العسكرية تستخدم الطائرة كذلك في جمع المعلومات لصالح السلطات المدنية لمساعدتها على الاستجابة للكوارث الطبيعية، وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، وجمع بيانات الطقس للمساهمة التنبؤ بمسارات العواصف.
- يتمركز سرب من طائرات غلوبال هوك في قاعدة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتخذ من القاعدة منطلقا للقيام بمهام المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية عن شمال إفريقيا وأوربا الشرقية والشرق الأوسط.
- سبق أن تحطمت طائرة مراقبة بدون طيار طراز غلوبال هوك (RQ-4B) قبالة ساحل إسبانيا في 26 يونيو/حزيران 2018 إثناء تنفيذها لعمليات روتينية في منطقة عمليات الأسطول الأمريكي السادس.
- تعد كوريا الجنوبية أول دولة حليفة لأمريكا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشتري تلك الطائرة، حيث وافقت الحكومة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2014 على بيع أربع طائرات استطلاع من طراز غلوبال هو لكوريا الجنوبية في صفقة بلغت قيمتها 657.4 مليون دولار أمريكي شملت بالإضافة للطائرات الأربع محركان احتياطيان، وأجهزة تحكم أرضي للاستلام في عام 2018.
- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية عام 2015 على بيع 3 طائرات من ذات الطراز لليابان في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.
المصدر
الجزيرة مباشر
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