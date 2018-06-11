موريتانيا
الاثنين 11 يونيو 2018 16:50

تعرف على التعديلات في الحكومة الموريتانية

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
رويترز
أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين، تعديلا جزئيا، شمل 5 حقائب وزارية بحكومة بلاده التي يقودها يحيى ولد حدمين.

والتعديلات الوزارية في موريتانيا هي:

  • تعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزيرا للخارجية
  • تعيين خديجة أمبارك فال، وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة.
  • تعيين مريم بنت بلال، وزيرة للشباب والرياضة،
  • تعيين الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
  • تعيين محمد الأمين ولد الشيخ وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، ومتحدّثا رسميا باسم الحكومة.
  • شغل ولد الشيخ وزير الخارجية الجديد، منصب مبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن سابقا.
  • تم دمج وزارة الثقافة والصناعة التقليدية مع وزارة العلاقات مع البرلمان.
  • تضم التشكيلة الحكومية 28 وزيرا ووزيرة.
المصدر
الأناضول
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موريتانيا
محمد ولد عبد العزيز
وزير الخارجية
وزير التجارة
وزير الشباب والرياضة
وزير الثقافة
تعديلات وزارية

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