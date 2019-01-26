تعرف على "التجمع" الذي قاد أخطر الاحتجاجات ضد البشير

احتجاجات السودان.. بدأت من عطبرة وعمت كل المدن رويترز

استطاع الرئيس السوداني عمر البشير طوال ثلاثة عقود، إخماد أصوات المعارضة أو تشتيت رموزها، لكن (تجمع المهنيين السودانيين) كسر "القاعدة"، وقاد أخطر احتجاجات ضد البشير منذ تسلمه الحكم.

وكان عمر البشير قد تسلم الحكم بانقلاب عسكري على حكومة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك والمعارض الحالي، الصادق المهدي عام 1989. تدهور الأوضاع بالسودان: في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ظهرت مجموعات صغيرة غالبيتها من الشباب تضم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم، أطلقوا على تحركهم "تجمع المهنيين السودانيين".

نظم التجمع تظاهرات ضد نظام البشير بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

رغم وجود نحو 100 حزب سياسي في السودان بين معارض وموال للحكومة، لم يكن أيا منهم المحرك الرئيسي للشارع، في حين استطاع هذا الجسم الذي ظهر في الفترة الأخيرة فقط من تحريك الشارع وقيادته وبصورة فاجأت الجميع.

في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من الخرطوم قال المتحدث باسم تجمع المهنيين محمد يوسف المصطفى، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة الخرطوم، إن "المشهد السوداني كان يفتقد سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا إلى قائد".

المصطفى: القوى السياسية المفترض بها أن تقود الحراك منقسمة على نفسها بين معسكرين- قوى الإجماع ونداء السودان- وبالتالي، كانت الغالبية في السودان تبحث عن قائد.

المتحدث باسم تجمع المهنيين، قال إن تجمع المهنيين قرر أن يكون "مركز العمل وأن ينظم ما يقوله الناس ويضفي عليه معنى معين، لكن القائد هو الشعب".

يشهد السودان حاليا أحد أكبر موجات الاحتجاجات في تاريخه الحديث وسط ضعف الأحزاب والتحالفات المعارضة، وتهز الاحتجاجات الدامية أنحاء السودان، عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، وسط أزمات معيشية خانقة، تمثلت في أزمة في الوقود والسيولة النقدية وارتفاع الأسعار اندلعت احتجاجات أدى تفريقها إلى 30 قتيلا بحسب آخر حصيلة رسمية، في حين تحدثت منظمات دولية عن أربعين قتيلا، فيما أكد الصادق المهدي أن عددهم يبلغ 50 قتيلا. تجمع المهنيين... ما هو؟ محمد ناجي الأصم- تجمع المهنيين السودانيين ليس للتجمع هيكل تنظيمي مثل الأحزاب، إذ يستلهم قوته من "العمل الجماعي" وفقا للمتحدث باسمه، كما لا توجد إحصاءات مسجلة بعدد المنضوين في صفوفه.

نظرا لحظر القانون تشكيل نقابات مهنية مستقلة وإنما نقابات تضم جميع العاملين بالمؤسسات دون فصل، قال المصطفى إن 200 أستاذ بجامعة الخرطوم شكلوا تجمعا مهنيا غير رسمي، وكانت تلك البداية التي شجعت المهنيين في كافة أنحاء العاصمة على تشكيل تجمعات مشابهة.

عام 2016، قررت ثمانية من التجمعات المهنية المنفصلة ضمنها البيطريون والإعلامييون والصيادلة والمعلمون والمحامون، تأسيس "تجمع المهنيين السودانيين".

المصطفى أوضح أن ذلك كان مخالفا للقانون "ولا تعترف الحكومة به لكنه يتماشى مع الدستور في مادته الـ40".

تنص المادة 40 من الدستور على أنه "يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه".

كان تجمع أساتذة جامعة الخرطوم الذي يضم 200 أستاذ، وفقا للمصطفى، هو البداية في عام 2012.

أكد المصطفى "أصبح في كل مدينة من مدن السودان تجمعا للمهنيين حاليا".

الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح قال لفرانس برس إن "الطريقة التي يتبع بها المتظاهرون هذه المجموعة (التجمع) غريبة" مشيرا إلى التزام المتظاهرين بالساعة التي يحددها التجمع للتظاهر وعادة ما تكون الواحدة ظهرا.

محمد صالح أضاف "إنه إنجاز لهذه المجموعة، آخذين في الاعتبار أن المتظاهرين لا يعرفون حتى من هم القادة الرئيسيون لها، إنهم فقط يثقون بها".

في 25 ديسمبر/كانون الأول، كانت الدعوة الأولى من تجمع المهنيين لتظاهرة نحو القصر الجمهوري "لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحّي الرئيس فوراً عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقناً للدماء".

اقترح التجمع أنه في حال وافق البشير على التنحّي "فستتشكّل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محدّدة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني" ومنذ تلك أصبح التجمع على موعد مع جمهوره بدعوات لتظاهرات جديدة. لن يكون حزبا سياسيا: نفى المصطفى وهو عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة وجود نية لتحويل التجمع الى كيان سياسي، وقال "ليس هناك تفكير في تحويل الكيان المهني لحزب سياسي أو كيان سياسي خصوصا وأن لدينا العديد من المهنيين هم بالفعل أعضاء في أحزاب سياسية".

يقول محمد الأسباط وهو أحد متحدثي التجمع المقيم في باريس، إن التجمع "نجح في جذب قوى المعارضة الرئيسية في البلاد لتلتف حوله وتوقع معه "ميثاق الحرية والتغيير" مطلع الشهر الجاري".

الأسباط أوضح قائلا" اليوم انضم إلى الميثاق 19 تنظيما وحركة ومؤسسة من سياسية إلى شبابية إلى فئوية ويهدف إلى إسقاط النظام وإقامة الديمقراطية".

زعيم حزب الأمة القومي المعارض وأحد أكبر وأعرق الأحزاب السياسية السودانية، الصادق المهدي، قال في خطبة الجمعة أمس وبحضور مئات من مناصريه "نؤيد هذا الحراك الشعبي. وندعمه".

تعد مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وسائل الإعلام الرئيسية التي يعوّل عليها شباب التجمع في التواصل والتعبئة، وتمثل الرابط الذي يجمعهم مع القيادة التي برزت إلى الوجود حديثا ولم تكن معروفة من قبل.

محمد الأسباط التجمع المقيم في باريس، يؤكد أن "حفاظ التجمع على السلمية والتواصل الناعم هو سبب الالتفاف الجماهيري حوله".