تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
وفيما يلي أغلى 10 صفقات في العالم:
انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان حيث حصل برشلونة على 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي فقط.
105 مليون يورو قيمة انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي
100.8 مليون يورو قيمة انتقال الويلزي غاريث بايل من توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني
94 مليون يورو قيمة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد
90 مليون يورو قيمة انتقال الأرجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي الإيطالي إلى يوفنتوس
88.2 مليون قيمة انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة
85 مليون يورو قيمة انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد
82.3 مليون يورو قيمة انتقال الأوروغوياني لويس سواريز من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة
81.7 مليون يورو قيمة انتقال الإسباني الفارو موراتا من ريال مدريد إلى تشلسي الإنجليزي
79.8 مليون يورو قيمة انتقال الكولومبي خاميس رودريغيز من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني