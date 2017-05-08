حركة حماس
الاثنين 8 مايو 2017 09:07

تعرف على أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رويترز
أعلنت حركة حماس النتائج الكاملة للانتخابات الداخلية للحركة التي تمت السبت الماضي وأسفرت عن اختيار إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي خلفا للرئيس السابق خالد مشعل.

وقالت الحركة  في بيان لها (الأحد) إنها "أنهت كلَّ مراحل الانتخابات لمؤسساتها في الداخل والخارج" والتي أسفرت عن اختيار إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي.

وأضاف البيان أن الحركة انتخبت أعضاء المكتب السياسي، ومن أبرزهم موسى أبو مرزوق، ويحيى السنوار، وصالح العاروري، وخليل الحيّة، ومحمَّد نزال، وماهر عبيد، وعزّت الرّشق، وفتحي حمّاد.

ولم ينشر البيان أسماء بقية أعضاء المكتب السياسي أو نائب رئيس المكتب. 

وأعرب البيان عن تقدير الحركة لخالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي، ووصفه بأنه "قاد سفينة الحركة لأكثر من عشرين عاما وكانت له بصمته الواضحة والإيجابية في قيادة الحركة، وتحقيق أهدافها، والارتقاء بدورها فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً".

كما أشادت الحركة بإضراب "الكرامة" الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون لانتزاع حقوقهم المشروعة، وأكدت أنَّ تحريرهم من سجون العدو قادم، بحسب البيان.

ويأتي إعلان نتائج انتخابات حركة حماس بعد أيام من إعلانها وثيقة جديدة للمبادئ العامة للحركة نصت فيها على قبولها بدولة فلسطينية في حدود عام 1967.

المصدر
الجزيرة مباشر
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حركة حماس
خالد مشعل
إسماعيل هنية
المكتب السياسي
انتخابات
إضراب الأسرى الفلسطينيين

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