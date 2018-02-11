تعرف على أبرز تصريحات عبد المنعم أبو الفتوح خلال لقائه على "الجزيرة مباشر"
وفيما يلي أبرز ما قاله أبو الفتوح خلال اللقاء الذي أجري في العاصمة البريطانية لندن.
- لا يوجد توصيف قانوني للقضية التي اعتقل فيها محمد القصاص (نائب رئيس حزب مصر القوية).
- النظام المصري انزعج من تحركات المعارضة خلال الفترة الأخيرة.
- النظام المصري عصف برئيس منتخب واختطفه ووضعه في السجن.
- سأعود إلى مصر ولا يمكن أن أعيش خارجها.
- أعمل لصالح وطني وأعلم أن ثمني لدى النظام "مجرد رصاصة".
- السيسي يحكم بمنطق "يا أحكمكم يا أقتلكم".
- لم أترشح في السباق الرئاسي لقناعتي بعدم وجود انتخابات من الأساس.
- أنا ممنوع من التحدث إلى وسائل الإعلام المصرية بأوامر من النظام.
- لا توجد بيئة للعمل الديمقراطي بمصر في ظل النظام الحالي.
- الذي أصدر الأمر باعتقال الفريق سامي عنان بعيد كل البعد عن تقاليد الجيش المصري.
- السيسي هو من يقف وراء إبعاد الفريق سامي عنان عن السباق الرئاسي.
- أستبعد أن يكون الجيش المصري هو المسؤول عما حدث مع الفريق عنان.
- سامي عنان طلب الترشح في انتخابات 2012 لكن المشير طنطاوي رفض.
- أنا أكثر غيرة على الجيش المصري من السيسي.
- لا يشرف الجيش المصري أن يكون متورطا في السياسة.
- التنازل عن تيران وصنافير غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري.
- كنت أتمنى أن ينأى النظام السعودي بنفسه عن مأزق تيران وصنافير.
- لا نقبل بتدويل الحرمين الشريفين والخدمات التي تقدم محل تقدير منا جميعا.
- الكلام عن صفقة القرن لا يمكن تطبيقه.
- مصر لا تستطيع أن تفرط في أي جزء من سيناء والشعب الفلسطيني لن يقبل بغير وطنه.
- الحديث عن صفقة القرن "عبث" ومحاولة لابتزاز بعض الحكام العرب.
- أحمل نظام السيسي الفشل في سيناء.
- الحديث عن "الرئيس المنقذ" يقزم الشعب المصري ورئيس الجمهورية موظف عام عند الشعب.
- الشعب هو من يخلص نفسه وليس شخصا بعينه.
- لا سبيل إلى إنقاذ وطننا إلا بالعمل السلمي رغم رفضنا للنظام وأحذر الشباب من رفع السلاح.
- إراقة دم مصري واحد كارثة كبيرة.
- ثورة يناير هي الثورة الوحيدة في تاريخ مصر.
- النظام المصري "متخلف سياسيا".
- أداء نظام السيسي "سيىء وفاشل" ولا يليق بمصر.
- هناك إنجازات لا يستطيع أحد أن ينكرها مثل القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء لكنها على حساب المواطن.
- تحرير سعر صرف الجنيه المصري تم بطريقة غير منضبطة.
- تحرك الرقابة الإدارية لمحاربة الفساد "انتقائي".
- نظام السيسي يفرض الضرائب على الصغار ويتحاشى الكبار.
- طالبت برفع يد السلطة عن الجهات الرقابية حتى نستطيع مواجهة الفساد.
- السيسي رجل عسكري ليس له خبرة بإدارة الدولة.
- كيف يقول السيسي إنه "غير سياسي" رغم أن منصب الرئيس هو قمة العمل السياسي؟
- لا يعقل أن تدار الدولة عن طريق السيسي ومدير مكتبه فقط.
- أدعو السيسي لتكوين هيئة استشارية تساعده في إدارة الدولة.
- السيسي ليس له أي تاريخ سياسي.
- شاركت في 30 يونيو 2013 لأنها كانت مظاهرات شعبية تستهدف الضغط على الرئيس المنتخب مرسي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لأنه فشل في إدارة الدولة.
- معظم أسباب فشل مرسي تعود إلى "الدولة العميقة".
- مؤسسات الدولة لم تكن تعمل مع مرسي.
- استنكرنا ما حدث في 3 يوليو 2013 وقلنا إنه انقلاب عسكري لا علاقة له بمظاهرات 30 يونيو.
- جلست مع عدلي منصور لأنني أجلس مع الجميع عدا "الصهاينة".
- اقترحت على عدلي منصور إجراء استفتاء شعبي على ما حدث في 3 يوليو.
- الحكم العسكري - المباشر وغير المباشر - والتنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية هما أكبر تحديين يواجهان الديمقراطية في منطقتنا.
- المنطقة العربية لن تنمو إلا بالديمقراطية.
- أطالب جماعة الإخوان بإعلان انسحابها من المنافسة على السلطة.
- الإخوان في مظلمة كبيرة لا أرضاها لهم ولا للشعب المصري وأتمنى أن ترفع عنهم.
- منافسة الإخوان على الحكم أحد أسباب الكارثة التي تعيشها مصر.
- أكبر خطيئة شاركت فيها أننا وافقنا على خلع مبارك وتسليم السلطة لغير الثوار.
- الانتخابات الرئاسية "وهمية" ولا توجد بها منافسة.
- ما يحدث مع محمد القصاص يفوق ما يحدث في جمهوريات الموز.
- منع زوجة القصاص وأولاده من دخول بيتهم "جنون".
- انقطعت صلتي بجماعة الإخوان المسلمين من 2009 ولا علاقة لي بهم الآن.
- النظم المستبدة تسعى لحالة "توحد" بين النظام والدولة وهو ما يحدث في مصر حاليا.
- مصر القوية يعد حاليا وثيقة لمبادئ المعارضة المصرية.
- لم أوافق على ما قام به السيسي تجاه مرسي ولا أوافق على انقلاب على السيسي.
- لن أشعر بالسعادة إذا انقلب الجيش على السيسي.
- لن نسقط السيسي إلا بالعمل السلمي وصندوق الانتخابات.
- الإطاحة بالسيسي عبر الفوضى خطر على الوطن.
- على الشباب الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية.
- لا يشرفنا أن يكون رئيس الجمهورية ضعيفا أو منكسرا.
- أريد لرئيس مصر أن يجلس ورأسه مرفوعة معتزا بتأييد الشعب.
- إذا صحت الأنباء عن قيام إسرائيل بشن 100 غارة جوية على سيناء بموافقة السيسي فهي "جريمة مخلة بالشرف".
- الحديث عن تدخل إسرائيلي في سيناء "جريمة" والجيش المصري قادر على حمايتها.
- أطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الزج بالأبرياء في السجون.
- ما يحدث مع مرسي الآن في سجنه لا يليق.
- الحديث عن اتهام مرسي بالتخابر مع قطر "عيب".
- لا أرضى بحصار أو مقاطعة دولة قطر.
- يجب تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية وعدم تنفيذها.
- ما حدث مع المستشار هشام جنينة "تدني وبلطجة سياسية".
- السيسي لا يحاور إلا المؤيدين له.
- البرلمان الحالي مصنوع ولا يقوم بأي دور رقابي.
- قد تحل مشاكل مصر في وجود السيسي ولا أفقد الأمل في أحد.
- طالبت السيسي بإجراء انتخابات مبكرة والرحيل من أجل مصر.
- خطر على الوطن أن يدار بعقل واحد دون مشاركة.
- تركز السلطات في يد السيسي بمفرده يقود إلى الفساد.
- سيناء ستظل أرضا مفتوحة للكيان الصهيوني إذا لم تتم تنميتها
- النظام الفاشي صانع للإرهاب والعنف.
- سياسات القمع والتعذيب والعنف لها نتائج خطيرة جدا.
- إرادة الشعب المصري هي الوحيدة التي ستحقق له الحرية.
- الخطيئة التي ارتكبها السيسي في ملف سد النهضة هي التوقيع على اتفاق المبادئ.
- سد النهضة خطر على أمن مصر والنظام الإثيوبي يستهتر بحياة المصريين.
- أطالب النظام السوداني بالوقوف مع مصر في مواجهة المخطط الإثيوبي.
- وسائل الإعلام المصرية مسعورة ولا تعبر عن مصر أو المصريين.
- إدارة وسائل الإعلام من قبل أجهزة المخابرات لا تصح.
- أتمنى أن تنتهي حملة الجيش المصري في سيناء بالقضاء على الإرهاب.
- النظام يستغل مكافحة الإرهاب للترويج لنفسه.
- دور مصر الإقليمي أصبح ضعيفا ولا استقرار للمنطقة بدون مصر.