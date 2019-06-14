الولايات المتحدة
الجمعة 14 يونيو 2019 16:00

تعرف على أبرز الوجوه التي غادرت البيت الأبيض في عهد ترمب

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
رويترز
شهد البيت الأبيض خلال العام الأول من تولي الرئيس دونالد ترمب لمنصبه مغادرة عدد قياسي من المسؤولين لم يشهده البيت الأبيض خلال آخر 40 عاما على الأقل.

أحدث المغادرين هي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز.

فيما يلي أبرز الشخصيات التي غادرت البيت الأبيض حتى الآن:

 

1.مايكل فلين

المنصب: مستشار الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 13 فبراير 2017

 

2. شون سبايسر

المنصب: مدير الاتصالات، السكرتير الصحفي

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة : 21 يوليو 2017

 

3. رينس بريبوس

المنصب: كبير موظفي البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 23 يوليو 2017

 

4. أنتوني سكاراموتشي

المنصب: مدير الاتصالات

تاريخ تولي المنصب: 21 يوليو 2017

تاريخ المغادرة: 31 يوليو 2017

 

5. ستيف بانون

المنصب: كبير مستشاري ترمب للشؤون الاستراتيجية

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 18 أغسطس 2017

 

6. كاتي وولش

المنصب: نائب كبير موظفي البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 30 مارس 2017

 

7. مايكل دوبك

المنصب: مدير الاتصالات

تاريخ تولي المنصب: 6 مارس 2017

تاريخ المغادرة: 30 مايو 2017

 

8. سيباستيان غوركا

المنصب: نائب مساعد الرئيس

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 25 أغسطس ، 2017

 

9. ك.  مكفارلاند

المنصب: نائب مستشار الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 9 أبريل 2017

 

10. توم برايس

المنصب: وزير الصحة والخدمات الإنسانية

تاريخ تولي المنصب: 10 فبراير 2017

تاريخ المغادرة: 29 سبتمبر 2017

 

11. أوماروسا مانيغول نيومان

المنصب: مساعدة للرئيس ومديرة الاتصالات بمكتب الاتصال العام

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 13 ديسمبر 2017

 

12. جيمس كومي

المنصب: مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)

تاريخ تولي المنصب: 4 سبتمبر 2013

تاريخ المغادرة: 9 مايو 2017

 

13. أندرو ماكابي

المنصب: نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

تاريخ تولي المنصب: 1 فبراير 2016

تاريخ المغادرة: 29 يناير 2018

 

14. دينا باول

المنصب: نائب مستشار الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 18 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 12 يناير 2018

 

15. والتر شوب

المنصب: مدير مكتب أخلاقيات الحكومة

تاريخ تولي المنصب: 9 يناير 2013

تاريخ المغادرة: 19 يوليو 2017

 

16. أنغيلا ريد

المنصب: كبيرة الموظفين المنزليين في البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 4 أكتوبر 2011

تاريخ المغادرة: 5 مايو 2017

 

17. روب بورتر

المنصب: سكرتير هيئة الأركان

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 7 فبراير 2018

 

18. جوش رافيل

المنصب: مسؤول اتصالات

تاريخ تولي المنصب: 5 أبريل 2017

تاريخ المغادرة: 27 فبراير 2018

 

19. هوب هيكس

المنصب: مديرة الاتصالات الاستراتيجية

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 29 مارس 2018

 

20. غاري كون

المنصب: مدير المجلس الاقتصادي الوطني

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 2 أبريل 2018

 

21. جون ماكنتي

المنصب: مساعد شخصي للرئيس

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 12 مارس 2018

 

22. ريكس تيلرسون

المنصب: وزير الخارجية

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 13 مارس 2018

 

23. هيربرت ماكماستر

المنصب: مستشار الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 20 فبراير 2017

تاريخ المغادرة: 22 مارس 2018

 

24. ديفيد شولكين

المنصب: وزير شؤون المحاربين القدامى

تاريخ تولي المنصب: 13 فبراير 2017

تاريخ المغادرة: 28 مارس 2018

 

25. مايكل أنطون

المنصب: متحدث باسم مجلس الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 8 فبراير 2017

تاريخ المغادرة: 8 أبريل 2018

 

26. توم بوسرت

المنصب: مستشار الأمن الداخلي

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: 10 أبريل 2018

 

27. سكوت برويت

المنصب: مدير وكالة حماية البيئة

تاريخ تولي المنصب: 17 فبراير 2017

تاريخ المغادرة: 5 يوليو ، 2018

 

28. نيكي هيلي

المنصب: سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

تاريخ تولي المنصب: 24 يناير 2017

تاريخ المغادرة: نهاية 2018

 

29. جيف سيشنز

المنصب: وزير العدل

تاريخ تولي المنصب: 9 فبراير 2017

تاريخ المغادرة: 7 نوفمبر 2018

 

30. ميرا ريكارديل

المنصب: نائبة مستشار الأمن القومي

تاريخ تولي المنصب: 15 مايو 2018

تاريخ المغادرة: 14 نوفمبر 2018

 

31. جون كيلي

المنصب: كبير موظفي البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 31 يوليو 2017

تاريخ المغادرة: نهاية 2018

 

32. نيك أيرز

المنصب: كبير موظفي نائب الرئيس

تاريخ تولي المنصب: 28 يوليو 2017

تاريخ المغادرة: نهاية 2018

 

33. ريان زينك

المنصب: وزير الداخلية

تاريخ تولي المنصب: 1 مارس 2017

تاريخ المغادرة: نهاية 2018

 

34. جيم ماتيس

المنصب: وزير الدفاع

تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017

تاريخ المغادرة: فبراير 2019

 

35. راج شاه

المنصب: نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: سبتمبر 2017 (شغل سابقا منصب نائب مساعد الرئيس من يناير 2017 حتى سبتمبر 2017)

تاريخ المغادرة: يناير 2019

 

36. بروك لونغ

المنصب: مدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية

تاريخ تولي المنصب: يونيو 2017

تاريخ المغادرة: فبراير 2019

 

37. ليندسي والترز

المنصب: نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: يناير 2017

تاريخ المغادرة: أبريل 2019

 

38. سكوت غوتليب

المنصب: مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

تاريخ تولي المنصب: مايو 2017

تاريخ المغادرة: أبريل 2019

 

39. بيل شاين

المنصب: مدير الاتصالات في البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 5 يوليو 2018

تاريخ المغادرة: 8 مارس 2019

 

40. ليندا مكماهون

المنصب: رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة

تاريخ تولي المنصب: 14 فبراير 2017

تاريخ المغادرة: 29 مارس 2019

 

41. كريستين نيلسن

المنصب: وزيرة الأمن الداخلي

تاريخ تولي المنصب: 6 ديسمبر 2017

تاريخ المغادرة: 7 أبريل 2019

 

42. راندولف أليس

المنصب: مدير الخدمة السرية الأمريكية

تاريخ تولي المنصب: 25 أبريل 2017

تاريخ المغادرة: سيحدد قريبا، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض

 

43. سارة ساندرز

المنصب: متحدثة باسم البيت الأبيض

تاريخ تولي المنصب: 21 يوليو 2017

تاريخ المغادرة: نهاية يونيو 2019

المصدر
الجزيرة مباشر
موقع أكسيوس الأمريكي
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
البيت الأبيض
دونالد ترمب
سارة ساندرز

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب يتهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم على الناقلتين ببحر عمان
Thumbnail
جاويش أوغلو: نفصل حادثة مقتل خاشقجي عن علاقاتنا مع السعودية

الأكثر قراءة

  1. ترمب يتهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم على الناقلتين ببحر عمان
  2. تعرف على أبرز الوجوه التي غادرت البيت الأبيض في عهد ترمب
  3. جاويش أوغلو: نفصل حادثة مقتل خاشقجي عن علاقاتنا مع السعودية
  4. تعرف على مضيق هرمز.. أهم شريان نفطي في العالم
  5. السودان: قوى التغيير تتمسك بسيادة السلطة المدنية وترد على العسكري