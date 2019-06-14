تعرف على أبرز الوجوه التي غادرت البيت الأبيض في عهد ترمب
أحدث المغادرين هي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز.
1.مايكل فلين
المنصب: مستشار الأمن القومي
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 13 فبراير 2017
2. شون سبايسر
المنصب: مدير الاتصالات، السكرتير الصحفي
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة : 21 يوليو 2017
3. رينس بريبوس
المنصب: كبير موظفي البيت الأبيض
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 23 يوليو 2017
4. أنتوني سكاراموتشي
المنصب: مدير الاتصالات
تاريخ تولي المنصب: 21 يوليو 2017
تاريخ المغادرة: 31 يوليو 2017
5. ستيف بانون
المنصب: كبير مستشاري ترمب للشؤون الاستراتيجية
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 18 أغسطس 2017
6. كاتي وولش
المنصب: نائب كبير موظفي البيت الأبيض
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 30 مارس 2017
7. مايكل دوبك
المنصب: مدير الاتصالات
تاريخ تولي المنصب: 6 مارس 2017
تاريخ المغادرة: 30 مايو 2017
8. سيباستيان غوركا
المنصب: نائب مساعد الرئيس
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 25 أغسطس ، 2017
9. ك. مكفارلاند
المنصب: نائب مستشار الأمن القومي
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 9 أبريل 2017
10. توم برايس
المنصب: وزير الصحة والخدمات الإنسانية
تاريخ تولي المنصب: 10 فبراير 2017
تاريخ المغادرة: 29 سبتمبر 2017
11. أوماروسا مانيغول نيومان
المنصب: مساعدة للرئيس ومديرة الاتصالات بمكتب الاتصال العام
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 13 ديسمبر 2017
12. جيمس كومي
المنصب: مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)
تاريخ تولي المنصب: 4 سبتمبر 2013
تاريخ المغادرة: 9 مايو 2017
13. أندرو ماكابي
المنصب: نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
تاريخ تولي المنصب: 1 فبراير 2016
تاريخ المغادرة: 29 يناير 2018
14. دينا باول
المنصب: نائب مستشار الأمن القومي
تاريخ تولي المنصب: 18 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 12 يناير 2018
15. والتر شوب
المنصب: مدير مكتب أخلاقيات الحكومة
تاريخ تولي المنصب: 9 يناير 2013
تاريخ المغادرة: 19 يوليو 2017
16. أنغيلا ريد
المنصب: كبيرة الموظفين المنزليين في البيت الأبيض
تاريخ تولي المنصب: 4 أكتوبر 2011
تاريخ المغادرة: 5 مايو 2017
17. روب بورتر
المنصب: سكرتير هيئة الأركان
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 7 فبراير 2018
18. جوش رافيل
المنصب: مسؤول اتصالات
تاريخ تولي المنصب: 5 أبريل 2017
تاريخ المغادرة: 27 فبراير 2018
19. هوب هيكس
المنصب: مديرة الاتصالات الاستراتيجية
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 29 مارس 2018
20. غاري كون
المنصب: مدير المجلس الاقتصادي الوطني
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 2 أبريل 2018
21. جون ماكنتي
المنصب: مساعد شخصي للرئيس
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 12 مارس 2018
22. ريكس تيلرسون
المنصب: وزير الخارجية
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 13 مارس 2018
23. هيربرت ماكماستر
المنصب: مستشار الأمن القومي
تاريخ تولي المنصب: 20 فبراير 2017
تاريخ المغادرة: 22 مارس 2018
24. ديفيد شولكين
المنصب: وزير شؤون المحاربين القدامى
تاريخ تولي المنصب: 13 فبراير 2017
تاريخ المغادرة: 28 مارس 2018
25. مايكل أنطون
المنصب: متحدث باسم مجلس الأمن القومي
تاريخ تولي المنصب: 8 فبراير 2017
تاريخ المغادرة: 8 أبريل 2018
26. توم بوسرت
المنصب: مستشار الأمن الداخلي
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: 10 أبريل 2018
27. سكوت برويت
المنصب: مدير وكالة حماية البيئة
تاريخ تولي المنصب: 17 فبراير 2017
تاريخ المغادرة: 5 يوليو ، 2018
28. نيكي هيلي
المنصب: سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
تاريخ تولي المنصب: 24 يناير 2017
تاريخ المغادرة: نهاية 2018
29. جيف سيشنز
المنصب: وزير العدل
تاريخ تولي المنصب: 9 فبراير 2017
تاريخ المغادرة: 7 نوفمبر 2018
30. ميرا ريكارديل
المنصب: نائبة مستشار الأمن القومي
تاريخ تولي المنصب: 15 مايو 2018
تاريخ المغادرة: 14 نوفمبر 2018
31. جون كيلي
المنصب: كبير موظفي البيت الأبيض
تاريخ تولي المنصب: 31 يوليو 2017
تاريخ المغادرة: نهاية 2018
32. نيك أيرز
المنصب: كبير موظفي نائب الرئيس
تاريخ تولي المنصب: 28 يوليو 2017
تاريخ المغادرة: نهاية 2018
33. ريان زينك
المنصب: وزير الداخلية
تاريخ تولي المنصب: 1 مارس 2017
تاريخ المغادرة: نهاية 2018
34. جيم ماتيس
المنصب: وزير الدفاع
تاريخ تولي المنصب: 20 يناير 2017
تاريخ المغادرة: فبراير 2019
35. راج شاه
المنصب: نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض
تاريخ تولي المنصب: سبتمبر 2017 (شغل سابقا منصب نائب مساعد الرئيس من يناير 2017 حتى سبتمبر 2017)
تاريخ المغادرة: يناير 2019
36. بروك لونغ
المنصب: مدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية
تاريخ تولي المنصب: يونيو 2017
تاريخ المغادرة: فبراير 2019
37. ليندسي والترز
المنصب: نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض
تاريخ تولي المنصب: يناير 2017
تاريخ المغادرة: أبريل 2019
38. سكوت غوتليب
المنصب: مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
تاريخ تولي المنصب: مايو 2017
تاريخ المغادرة: أبريل 2019
39. بيل شاين
المنصب: مدير الاتصالات في البيت الأبيض
تاريخ تولي المنصب: 5 يوليو 2018
تاريخ المغادرة: 8 مارس 2019
40. ليندا مكماهون
المنصب: رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة
تاريخ تولي المنصب: 14 فبراير 2017
تاريخ المغادرة: 29 مارس 2019
41. كريستين نيلسن
المنصب: وزيرة الأمن الداخلي
تاريخ تولي المنصب: 6 ديسمبر 2017
تاريخ المغادرة: 7 أبريل 2019
42. راندولف أليس
المنصب: مدير الخدمة السرية الأمريكية
تاريخ تولي المنصب: 25 أبريل 2017
تاريخ المغادرة: سيحدد قريبا، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض
43. سارة ساندرز
المنصب: متحدثة باسم البيت الأبيض
تاريخ تولي المنصب: 21 يوليو 2017
تاريخ المغادرة: نهاية يونيو 2019