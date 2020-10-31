مصر
السبت 31 أكتوبر 2020 14:44

تعرضت للتحرش.. مقتل ملاكم مصري طعنا أثناء دفاعه عن ابنة شقيقته

الشاب القتيل كريم
وسائل التواصل
في حادث جديد بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، قتل لاعب ملاكمة شاب، دفاعا عن ابنة شقيقته التي تعرضت للتحرش من قبل صاحب محل في منطقة كرموز.

فقد لقى لاعب الملاكمة "كريم محمود إبراهيم" بمركز شباب كرموز، والذي يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه متأثرًا بعدة طعنات وجهها إليه صاحب أحد محلات الهواتف المحمولة بالمنطقة، إثر اعتراضه على معاكسة القاتل لابنة أخته.

وحسب شهود عيان فقد كانت ابنة شقيقة لاعب الملاكمة تسير في الطريق فتعرض لها القاتل وتحرش بها، وصادف ذلك جلوس خالها لاعب الملاكمة على المقهى، وعندما لاحظ ذلك قام ليعاتب القاتل فحدثت مشاجرة بينهما.

وقام القاتل بإخراج مطواه وسدد طعنات متتالية إلى اللاعب، سقط على إثرها مضرجا في دمائه، وتم نقله الى المستشفى حيث تبين إصابته بجروح قطعية بالكلى والقولون، وتوفي بعد إجراء عملية جراحية في محاولة لإنقاذه، من دون جدوى.

وتم تشييع جثمان لاعب الملاكمة إلى مثواه الأخير، وتمكنت الشرطة من ضبط القاتل، وأمرت النيابة بحبسه على ذمه التحقيقات. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
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إسكندرية

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