الصراع في ليبيا
الخميس 7 مايو 2020 18:28

تعذيب وحشي لعامل في ليبيا على يد قوات حفتر(فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية
الأناضول
تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر تعذيب وتنكيل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأحد العمالة الأجنبية الأفريقية.

وزعمت الصفحات الموالية لحفتر أن الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو أحد الأسرى، ووصفته بـ"المرتزق"، وأنه قاتل مع قوات حكومة الوفاق الوطني في محور أبو سليم وسط العاصمة الليبية طرابلس.

تسبب المقطع في غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أنه عامل أجنبي لا شأن له بالصراع الدائر في ليبيا.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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