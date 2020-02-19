الإمارات
الأربعاء 19 فبراير 2020 20:22

تعذيب طفلة على يد والدتها يثير الغضب في الإمارات [فيديو]

طفلة تتعرض للتعذيب على يد والدتها في الإمارات
طفلة تتعرض للتعذيب على يد والدتها في الإمارات
مواقع التواصل
ألقت شرطة أبو ظبي القبض على أم عذبت طفلتها، بعد انتشار مقطع التعذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا وغضبًا واسعين.

وأشارت الشرطة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك، أن الأم عذبت طفلتها بسبب خلافات عائلية مع زوجها، مؤكدة أنها أحالتها للنيابة، ولن تتهاون مع من يُلحِق الأذى بالأطفال، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وأظهر مقطع الفيديو -المتداول على نطاق واسع- اعتداء الأم على طفلتها، ومعاملتها بشكل قاسٍ، ما دفع المغردين للمطالبة بالقبض على المعتدية ومحاسبتها.

كان المغردون تفاعلوا مع الفيديو عبر وسمي "#خادمة_تعذب_طفله"، و"#خادمة_تعنف_طفلة"، قبل أن تكشف الشرطة أنها والدة الطفلة وليست الخادمة. 

في السياق، أكد المغردون على ضرورة نشر ثقافة الرفق والوعي بأهمية حماية الأطفال من العنف، وسن قوانين تحد من الممارسات غير المسؤولة تجاه الأطفال.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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