تكنولوجيا
الثلاثاء 27 يونيو 2017 08:54

تعاون بين شبكات التواصل الاجتماعي ضد "المحتوى المتطرف"

شبكات التواصل الاجتماعي تعزز تعاونها ضد "المحتوى المتطرف"
غيتي
أعلنت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة (فيسبوك ويوتيوب وتويتر ومايكروسوفت) الاثنين إنها تشكل مجموعة عمل عالمية لتوحيد جهودها لحذف "المحتوى المتطرف" من منصاتها.

وفي استجابة لضغوط من حكومات أوربية ومن الولايات المتحدة بعد سلسلة هجمات قالت الشركات إنها ستتبادل الحلول الفنية لحذف المحتوي "الإرهابي" وستتعاون بشكل أوثق مع خبراء في مكافحة "الإرهاب".

وقالت الشركات في بيان إن منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب "سيصوغ ويضع هيكلا لمجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين شركاتنا وسيدعم التعاون مع شركات تكنولوجيا أصغر ومنظمات للمجتمع المدني وأكاديميين وحكومات وكيانات مثل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة".

يأتي التحرك بعدما دعا زعماء الاتحاد الأوربي شركات التكنولوجيا الأسبوع الماضي إلى تأسيس منتدى متخصص وتطوير تكنولوجيا وأدوات جديدة لتحسين الرصد الآلي وحذف المحتوى المتطرف. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
شبكات التواصل الاجتماعي
فيس بوك
تويتر
يوتيوب
مايكروسوفت
المحتوى المتطرف

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