مصر والكويت
الاثنين 17 أغسطس 2020 17:27

"تعالجنا غصبا عنك".. سعودي وكويتي يعتديان بالضرب على طبيب مصري

إحالة المواطنين الذين تعديا على الطبيب المصري إلى الجهات الأمنية المختصة
إحالة المواطنين الذين تعديا على الطبيب المصري إلى الجهات الأمنية المختصة
مواقع التواصل
شهدت مستشفى العدان في الكويت، اعتداء مواطن كويتي وآخر سعودي على طبيب مصري ومراجع وموظف استقبال، أمس الأحد.

حيث قاما باقتحام غرفة الطبيب وانهالا عليه بالضرب، وذلك لمحاولة علاجهما، وقالا له "تعالجنا غصبا عنك".

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، فإن مصدرًا أمنيًّا أكد بأن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة أمنية للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال "غير طبيعية"، وقاما بالاعتداء على موظف استقبال بالضرب المبرح من دون سبب.

وأضاف المصدر، أن الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى، قائلين له "تعالجنا غصبًا عنك"، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه أيضا بالضرب والإهانة.

وأفاد المصدر، أن المواطنين المعتديين أحيلا إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع. 

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الاعتداء على مصريين في دول خليجية أمر بات متكررا، وتعتبره الحكومة المصرية دائما حوادث "فردية".

وقارن مغردون بين التعامل مع الأطباء المصريين والأطباء من جنسيات أخرى وقالوا إن الطبيب المصري يهان في الداخل والخارج.

وحوادث الاعتداء على مصريين في دول خليجية كثرت في الآونة الأخيرة حيث قتل مواطنان مصريان أواخر يوليو/ تموز الماضي أثناء تأديتهما عملهما على يد صاحب العمل السعودي.

والشهر الماضي أيضا صفع مواطن كويتي عاملا مصريا ثلاث مرات على وجهه بأحد المتاجر.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي قُتل مصري بالسعودية بسبب خلاف على مكان ركن سيارة.
 

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المصدر
الجزيرة مباشر
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