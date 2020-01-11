تعازي وتنكيس أعلام وحداد عام.. أبرز ردود الأفعال على وفاة السلطان قابوس
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، اليوم، "نعي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد ببالغ الحزن والأسى المغفور له السلطان قابوس".
وأكد أمير قطر أن "السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور كان قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال والاتزان وبعد النظر، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار ونبذ العنف والتطرف".
وأمر أمير قطر بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة أيام.
هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية كما للأشقاء في عمان .. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية .. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 11, 2020
ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي وافته المنية الجمعة.
وأبنت الرئاسة المصرية، السلطان الراحل بالقول وفق بيان "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة".
بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 11, 2020
ادخله الله فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، السلطان العماني قابوس بن سعيد.
وأمر الملك عبد الله الثاني، بإعلان الحداد على قابوس بن سعيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.
كما أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لـ3 أيام اعتبارا من اليوم حدادا على وفاة السلطان قابوس، وفق ما نقله إعلام محلي.
كما نعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات، السلطان قابوس، آمرا بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.
وأعلن ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى، الحداد على روح الفقيد الراحل لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وبعث الرئيس العراقي برهم صالح، برقية تعزية الى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، معزياً في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نعى ببالغ الحزن والأسى سلطان عمان وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.
وقال نائب رئيس الجمهورية السابق في مصر محمد البرادعي عن السلطان قابوس "كان مثالا نادرا في الإيمان بأهمية الحوار والحلول السلمية والتسامي فوق الخلافات الضيقة؛ كان وسيطا نزيها في تقريب وجهات النظر في الكثير من مشاكل المنطقة والعالم. حول بلاده الى نموذج للتنمية البشرية ومركز استقرار في منطقة تعج بالإضطرابات. رحم الله السلطان قابوس".
كان مثالا نادرا في الإيمان بأهمية الحوار والحلول السلمية والتسامى فوق الخلافات الضيقة؛ كان وسيطا نزيها فى تقريب وجهات النظر فى الكثير من مشاكل المنطقة والعالم. حول بلاده الى نموذج للتنمية البشرية ومركز استقرار فى منطقة تعج بالإضطرابات.رحم الله السلطان قابوس #ديوان_البلاط_السلطان— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 11, 2020
وعلى المستوى الخارجي، وصفت السفارة الأمريكية في مسقط السلطان قابوس بأنه "أحد أعظم القادة في العالم".
ووري جثمان السلطان العماني قابوس بن سعيد، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة في العاصمة مسقط.
وفي وقت سابق السبت، أدى ابن عم السلطان الراحل، وزير الثقافة، هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية، سلطانا لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل، وفق وكالة الأنباء العمانية.
وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر قارب 80 عاما، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، دون تسمية لوريث العرش.
وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".