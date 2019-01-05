كأس آسيا لكرة القدم
السبت 5 يناير 2019 21:59

تعادل الإمارات مع البحرين في افتتاح كأس آسيا لكرة القدم

تعادل المنتخبان بهدف في افتتاح كأس آسيا للقدم
الأوربية
تعادل المنتخبان الإماراتي والبحريني بهدف لكل منهما في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى للبطولة.
التفاصيل:
  • الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.
  • في الشوط الثاني تقدم المنتخب البحريني بهدف في الدقيقة 78 بواسطة محمد الرميحي، قبل أن يدرك البديل أحمد خليل التعادل للإمارات من ضربة جزاء في الدقيقة 88 لينقذ أصحاب الأرض من هزيمة موجعة في المباراة الافتتاحية ووسط مساندة هائلة من جماهيره.
  • تلتقي الإمارات في مباراتها التالية مع الهند في أبوظبي بينما تلعب البحرين ضد تايلاند في دبي في العاشر من يناير/ كانون الثاني الحالي.
  • الأحد، تلعب استراليا مع الأردن وتايلاند مع الهند وسوريا مع فلسطين.

 

 

 

 

المصدر
وكالات
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كأس آسيا لكرة القدم
الإمارات
البحرين

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